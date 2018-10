Matjaž Kek: 'Oni so spoštovali mene, jaz spoštujem njih še bolj'

Izjav za medije Matjaž Kek te dni ne daje. Kljub temu se je odločil za daljši intervju za rubriko 24UR Fokus, ki bo na sporedu jutri zvečer v oddaji 24UR. Spoštovanje. To je ključna beseda, a ne le beseda, ampak način dela Matjaža Keka. In ravno v tem je verjetno skrivnost njegove priljubljenosti. "Oni so spoštovali mene, jaz spoštujem njih še bolj." To so njegove besede, s katerimi je pojasnil svoj odnos, so besede, ki povedo veliko.

"Ko sem prihajal na Reko, nisem imel nekega zaledja, oni so mene našli. Pač poskušal sem od prvega dneva z neko odprto, obojestransko komunikacijo, s spoštovanjem," pravi Kek. "Poskušal sem uveljaviti svoj način razmišljanja, to pa je, da je najpomembnejše tisto, kar se dogaja na igrišču, vse ostalo pa je le servis za to. Zdaj ko je konec te zgodbe, bi lagal, če ne bi priznal, da človeku godi, ko te ljudje v večini pospremijo s pozitivnim predznakom, ampak vseeno pa mislim, da se dela prevelik cirkus okoli tega; to ni bila zgodba enega človeka, to ni bila zgodba Matjaža Keka, ampak je bila to zgodba Reke ..." Kek poudarja vizijo, ki so jo imeli predsednik kluba in vsi drugi v klubu, ob tem pa pomen fantastičnih navijačev.

Novinarka Petra Čertanc Mavsar je za jutrišnji 24UR Fokus s Kekom govorila tudi o naraščajočem nacionalizmu, preseganju meja in pomenu prijateljstva med ljudmi in narodi. Nacionalizem in rasizem ne sodita ne v šport ne v življenje, poudarja Kek. In ne pozabi omeniti grafita, ki ga je videval, ko se je vozil na Reko skozi Jelšane, kjer so v tej vasi pred slovensko-hrvaško mejo navijači Reke zapisali: "Ker ljubezen ne pozna meja!" Sam je imel na hrvaškem zaradi tega, ker je Slovenec, zelo malo negativnih izkušenj, lahko bi jih naštel"na prste ene roke". "Ponosen sem na svojo zgodbo na Reki, del mojega življenja bo gotovo ostal v Opatiji," zagotavlja Kek.

In nadaljevanje kariere? Kje bo nadaljeval trenersko pot? "Ne vem, niti ne razmišljam zdaj o tem. Skoraj šest let sem se zbujal in hodil spat z nogometnim klubom Reka. Zdaj zagotovo potrebujem nekaj počitka, človek se tudi utrudi, to je normalno. Čeprav vem, da v nogometu ni dobro, da si vzameš preveč počitka." Iskal bo "eno zdravo sredino", do takrat pa bo v Mariboru, na kolesu, s prijatelji in družino, se družil s tistimi, ki jih je morda zdaj nekaj let zapostavljal, pravi.

Bi se vrnil na čelo slovenske reprezentance? Pravi, da je v tem trenutku to vprašanje neumestno, čeprav se zaveda, da ga bodo zdaj to vsi spraševali. "Jaz sem vedno bil in vedno bom del slovenske reprezentance. V tem trenutku pa sem njen velik navijač. Ne bi želel, da zdaj, ko rezultati niso dobri, da bi se takoj s prstom kazalo ali na selektorja ali na posameznega igralca. Slovenski nogomet se je dokazal takrat, ko je bil enoten... Ko je bila misel enotna, da je sposoben velikih rezultatov. Prepričan sem, da bo spet prišel ta čas. Zdaj ni dober trenutek. Ampak Matjaž Kek ni zdaj pravi naslov, da bi se menjal selektor ali da bi se karkoli dogajalo v tej smeri. Ljudje, ki so za to postavljeni na svoja mesta, naj odgovarjajo za vse skupaj, jaz pa Tomažu Kavčiču in igralcem želim, da najprej zmagajo na Norveškem in da potem začnejo eno pozitivno zgodbo."

Celoten intervju in portret Matjaža Keka pa jutri v 24UR Fokus v oddaji 24UR na POP TV.