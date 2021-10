Kek o Iličiću: Ne bom komentiral, vse se je videlo na igrišču

Slovenski reprezentanti so na sedmi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prišli do tretje in doslej z naskokom najbolj prepričljive zmage. Na Malti je bilo 0:4, selektor Matjaž Kek pa je bil vsaj toliko kot z rezultatom zadovoljen tudi z igro svojih varovancev. Josip Iličić je kritike utišal z dvema zadetkoma, Andraž Šporar je z mojstrovino kronal sijajno asistenco Sandija Lovrića, Benjamin Šeško pa je postal najmlajši strelec v zgodovini članske reprezentance.

icon-expand Slovenski reprezentanti so pokazali daleč najboljši obraz v teh kvalifikacijah. FOTO: m24.si

"Upam, da bo ta zmaga prinesla prepotrebno samozavest in vero v to, da smo vseeno le nekaj naredili. Strašno smo si želeli in na koncu to tudi naredili. Zdaj gremo v Ljudski vrt, čaka nas mnogo težji nasprotnik. Pred tekmo smo imeli kar nekaj težav, a namenoma nisem želel govoriti o tem. Videlo se je, da je za zaupati nekaterim igralcem, o katerih mogoče niste razmišljali," je na novinarski konferenci po zelo pomembnih treh točkah na Malti sprva povedal Matjaž Kek. Kako pomembno je, da je Slovenija poleg visoke zmage pustila tudi lep umetniški vtis? "Jasno je bilo, da moramo takoj od začetka malo počakati, ker smo od včeraj na danes menjali. Ko smo prestali tistih 15, 20 minut, se je začelo odpirati. Bilo je lepo izigrano. Gole so dajali tisti, ki so jih še kako potrebovali. Vedel sem, da bo 'halo', ko Benjamina (Šeška, op. a.) ne bo v prvi postavi, ampak to je čisto moja odločitev. Ima velike, velike težave. Zaigral je na mladost, na željo. Glede 'Jojota' ne bom niti komentiral, vse se je videlo na igrišču. Zadovoljen sem tudi z načinom in golom Andraža Šporarja, ki je iz Anglije prav tako prišel s poškodbo. Za Petra Stojanovića bomo videli do ponedeljka, kako bo. Ampak tudi na njegovem mestu je igral nekdo (Žan Karničnik, op. a.), ki si je absolutno zaslužil vpoklic v reprezentanco in je to na igrišču tudi pokazal."

icon-expand Josip Iličić se je na gostovanju na Malti izkazal z dvema zadetkoma. FOTO: m24.si

"Po tekmah, kjer si nismo zaslužili ničesar, sem bil dovolj jasen in kritičen. Zato jim tokrat z odprtim srcem res čestitam. Saj ni bilo vse bleščeče, tudi domačini so imeli svoje situacije. Ampak odigrali smo dokaj pametno, potem ko vodiš – brez kartona, brez norenja. Tako, kot se takšne tekme odigra," je bil z videnim zadovoljen Kek. Šeškova poškodba ni enostavno, Šporar je na Otoku prišel na višji nivo

Že omenjeni Šeško bi, če ne bi imel zdravstvenih težav, najverjetneje začel v prvi postavi. Tako je vstopil s klopi in v le nekaj minutah pokazal svoje mojstrstvo, ko je po nebeškem skoku zadel za končnih 0:4. "Poškodba, ki jo vleče že iz Salzburga, ni enostavno in jo moramo paziti. Potrebno je kontrolirati njegovo mladost in energijo. Samo zato, ker imaš Šeška, ne smeš pozabiti na ostale igralce. Šporar je z minutažo v Middlesbroughu že na višjem nivoju. Veseli tudi želja in energija Benjamina Verbiča," je o svojih napadalnih adutih razlagala mariborski strokovnjak. Dodal je, da je bilo na Malti veliko dobrih stvari, a tudi veliko slabih. "Slabo smo reagirali na njihove dolge žoge, na njihove diagonale. A Malta doslej v skupini še nikoli ni bila tako podrejena. Zelo ambiciozno so šli v tekmo, v njihovih najavah je bilo zaznati optimizem. In take tekme imam najraje. Pa ne zato, ker bi zdaj poleteli. Vesel sem zaradi fantov. Sedaj pa nasprotnik, ki bo zopet pokazal, kakšne možnosti imamo."

icon-link Statistika Josipa Iličića proti Malti. FOTO: Sofascore.com