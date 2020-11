Kek: Postavili smo temelje, Slovenijo smo spomnili, da je nogomet še tu

Grki so v Atenah vse do zadnjega lovili zadetek za zmago, s katero bi skočili na vrh skupine, a je na srečo slovenska vrata zaklenil Jan Oblak. Predvsem v drugem polčasu je bil kar nekajkrat na preizkušnji, ko so se slovenski nogometaši vse manj posvečali napadalnim akcijam, kar pa njihovega uspeha nikakor ne zmanjšuje. "Mislim, da smo na koncu zasluženo dobili to skupino. Domači so želeli zmagati, vršili pritisk, trpeli smo, ampak vse je poplačano z izidom, kar je bil naš cilj," je takoj po tekmi povedal Matjaž Kek.

"To je velika nagrada za fante, ki so delali dobro, uspelo jim je narediti ekipo. Kot selektorja me veseli, da smo postavili temelj, da smo predstavili nekaj novih obrazov, tako da čestitke ekipi in vsem na zvezi, ki so v teh norih časih naredili velik posel v organizaciji vsega tega," je nadaljeval nekdanji trener Maribora in Rijeke, ki mu je slovensko reprezentanco v drugi izvedbi Lige narodov s štirimi zmagami in dvema remijema uspelo povsem prebuditi.

"Slovenijo smo spomnili, da je nogomet še tu. To je spoštovanja vreden rezultat, ni pa za poleteti. Zadovoljen sem, čeprav je za mano verjetno najtežji mesec v trenerski karieri,"je bil za konec iskren Kek.