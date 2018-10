Matjaž Kek: profesionalnost, poštenost, skromnost 

Matjaž Kek je legenda, ki je večja športa in svojih športnih dosežkov, in sicer zaradi načel, ki jih zagovarja ne le v športu, ampak tudi sicer v življenju. Spoštovanje, profesionalnost, poštenost, odkriti odnosi, odgovornost za svoja dejanja. Za uspehe in za napake je treba znati prevzeti odgovornost, iz uspehov potegniti najboljše, ko pride neuspeh, se znati nanj pravilno odzvati.

Za nocojšnji 24ur Fokus je spregovoril ne le o svoji zgodbi z Reko in o nadaljevanju svoje trenerske kariere, ampak tudi o preseganju meja, prijateljstvu med ljudmi in narodi, nesprejemljivosti nacionalizma, v športu in sicer v življenju, pa tudi o skromnosti, zaslugah in o tem, kako pozitivne stvari, ki jih prinašajo športni uspehi, prenesti v nauke o življenju.

Iz njegove športne zgodbe bi se lahko marsikaj naučili tudi politiki. Kdo je Matjaž Kek, kakšna je njegova zgodovina, vzponi in padci, kaj razmišlja zdaj in kako razmišlja o nogometu, športu in tudi širše ... nocoj v Fokusu v oddaji 24ur!