Matjaž Kek, selektor, ki je nogometaše popeljal nazaj v obljubljeno deželo

Slovenski nogomet je dolgo čakal in pod taktirko Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu leta 2010 končno dočakal prvo zmago na velikih tekmovanjih. Nato je Kek odšel in znova smo dolgih 14 let čakali na novo uvrstitev na veliko tekmovanje, ki pa jo je skupaj z novo generacijo slovenskih nogometašev znova zagotovil prav Matjaž Kek. Bo na Euru 2024 postal tudi prvi selektor, ki bo slovensko nogometno reprezentanco popeljal v izločilne boje? Ne zamudite zadnjega dela oddaje Vsi Za Naše! po Masterchefu na POP TV in VOYO.

S pomočjo oddaje Vsi Za Naše! ste pobližje spoznali številne reprezentante, ki se bodo v kratkem odpravili proti Nemčiji v upanju, da jim tam uspe veliki met. Uvrstitev v izločilne boje velikega tekmovanja bi bila prva v zgodovini slovenskega nogometa, a Matjaž Kek je že bil pred vrti obljubljene dežele.

24 let smo čakali, držali pesti in sanjali. Drugič v zgodovini samostojne Slovenije bomo lahko naše nogometne heroje spremljali na Euru, ki se začenja prihodnji teden. Skupaj bomo na evropskem prvenstvu stiskali pesti, zadrževali dih in doživeli nepopisno evforijo – spomini, ki si jih bomo delili za vedno.

Bilo je leto 2010, Slovenija pa je po zmagi proti Alžiriji in nesrečnem remiju z ZDA zadnjo tekmo skupinskega dela, tako kot bo to tudi v Kölnu, igrala proti Angliji. Tekmo proti slovitim nasprotnikom so Kekovi varovanci izgubili 1:0, a upanje še ni umrlo. Če bi se na drugi tekmi Alžirija in ZDA razšli brez zmagovalca, bi se Slovenci že pred 14 leti veselili zgodovinskega napredovanja. Keku in njegovim varovancem pa vendarle ni bilo usojeno. Prvi zvezdnik Američanov Landon Donovan je v prvi minuti sodnikovega dodatka zatresel alžirsko mrežo in strl slovenska srca po celotnem svetu.

"Naj gre, po domače rečeno, vse skupaj k vragu. Marsikaj v športu ni pošteno, to, kar se je danes zgodilo, ni bilo. Upam, da bodo to ljudje vseeno znali ceniti," je po bolečem porazu in nesrečnem odhodu domov takrat dejal Kek. 14 let pozneje se bo v Nemčijo odpravil odločen, da popravi vtis iz Port Elizabetha.