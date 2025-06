Matko k madžarskemu prvoligašu

Aljoša Matko je v celjskem dresu zbral 122 nastopov, 51 zadetkov in 16 asistenc, v novem klubu, 20-kratnem madžarskem prvaku, nazadnje 1997/98, pa se bo pridružil še enemu slovenskemu napadalcu Milanu Tučiću. Klub sicer vodi nekdanji strateg Celja Damir Krznar.

"Zelo sem vesel, da sem naredil še en korak v svoji karieri. Predstavljeni načrti so name naredili zelo dober vtis in rad bi bil aktiven na tej poti, ki vodi do uspeha. Seveda pa sem vesel, da bom spet sodeloval z Damirjem," je dejal Matko.