Aljoša Matko nov član Olimpije

V spomladanskem delu nogometne sezone bo barve ljubljanske Olimpije branil tudi mladi slovenski reprezentant Aljoša Matko. Kot so danes sporočili iz kluba, so se s švedskim Hammarbyjem dogovorili za posojo do konca sezone z možnostjo odkupa pogodbe.

Aljoša Matko je tako po Niku Prelcu druga slovenska okrepitev zeleno-belih pred spomladanskim nadaljevanjem sezone. Nogometaš je član Hammarbyja, s katerim je Olimpija sklenila dogovor za prestop v Ljubljano, kjer bo sprva kot posojen igralec ostal do konca sezone 2021/22. Obenem imajo v ljubljanskem klubu možnost dokončnega odkupa pogodbe. V Stockholmu je 21-letni Matko igral od avgusta lani. Kariero je sicer začel v Črnomlju pri Beli krajini, igral tudi za Krko ter v prvoligaški konkurenci za Maribor in Bravo, skupno ima v tem tekmovanju 65 nastopov in 22 golov. Leta 2020 je bil izbran za najboljšega mladega slovenskega nogometaša leta, lani je bil tudi član reprezentance na domačem Euru U21. Kot so še sporočili iz kluba, ga v Ljubljani konec tedna najprej čaka zdravniški pregled, potem še podpis pogodbe in uradna predstavitev.