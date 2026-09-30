Matko po prvencu: Eden najlepših trenutkov v moji karieri

Proti Škotski je začel v prvi postavi, na drugi tekmi novega ciklusa lige narodov pa je Aljoša Matko na svojo priložnost čakal na klopi. Dočakal jo je in izkoristil na najlepši način. Ko so Makedonci v lovu na izenačenje vse več moči usmerjali v napad, je po hitrem protinapadu postavil končnih 2:0 in poskrbel za miren zaključek slovenskega večera.

Ob vprašanju, kaj mu pomeni prvenec v dresu z državnim grbom, ni skrival veselja. "Zagotovo eden najlepših trenutkov v moji karieri. Prvi gol za reprezentanco in upam, da jih bo še mnogo," je dejal Matko. Ko je pozneje poskušal opisati še prve občutke ob zadetku, je dodal: "Veliko čustev, nekako poplačan trud. Prvi gol za reprezentanco bo za vedno ostal v spominu."

Aljoša Matko FOTO: Damjan Žibert

Pod krasno podajo se je podpisal Danijel Šturm, ki je Matka poslal v priložnost za zadetek. Akcija je lepo pokazala, kako nevarna je lahko Slovenija, ko se napadalcem odpre prostor. "To je tudi ena od naših kakovosti, ti protinapadi. Spredaj smo vsi hitri igralci. Danijel mi je lepo podal, jaz sem zaključil in na koncu smo se veselili treh točk," je šolski protinapad opisal strelec drugega slovenskega gola, ki je zacvetel v Celju, v zadnjih dveh sezonah pa blesti pri madžarskem Ujpestu.

Slovensko zmago je v 55. minuti sicer načel Sandi Lovrić, Matko pa je zapečatil večer, v katerem je naša izbrana vrsta prikazala precej manj nihanj kot ob uvodnem remiju s Škotsko. Matko je bil zadovoljen tudi s predstavo celotnega moštva. "Prva zmaga v tem ciklusu je za nami. Zelo smo veseli. Mislim, da smo imeli skozi celo tekmo nadzor in zasluženo zmagali," je ocenil.

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Slovenija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Slovenija - Severna Makedonija Damjan Žibert

Sandi Lovrić Damjan Žibert

Sandi Lovrić Damjan Žibert





















Slovenija je domači tekmi končala s štirimi točkami in brez prejetega zadetka. Trdnost v obrambi Matko vidi kot pomemben temelj za uspeh, ob tem pa ga opogumlja tudi število priložnosti, ki si jih je moštvo priigralo. "Pomembno je, da zadaj držimo ničlo. Spredaj si na obeh tekmah ustvarjamo veliko priložnosti in če zadaj držiš ničlo, je potem vse lažje. Spredaj se zgodi tista ena kontra, polkontra, akcija in na koncu se lahko veselimo treh točk," je pojasnil.

Precej manj razlogov za zadovoljstvo je ponujala zelenica v Stožicah, ki je obema reprezentancama oteževala igro. Tudi Matko ni ovinkaril: "Mislim, da ste vsi videli, kakšna je zelenica, da je zelo težko igrati na njej. Ampak nimamo kaj, to so bili pogoji za današnjo tekmo in upamo, da bo v prihodnosti boljša."

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Slovence zdaj čaka zahtevno gostovanje v Švici. Matko se zaveda kakovosti naslednjega tekmeca, a verjame, da lahko Slovenija tudi tam pokaže zobe. "Vsi vemo, kakšno kakovost ima Švica, ampak s pravim pristopom in borbenostjo se lahko kosamo tudi z večjimi reprezentancami," meni 26-letni napadalec. Še pred naslednjim izzivom pa ga je po vrnitvi v hotel morda čakalo tudi posebno praznovanje prvenca. Na vprašanje, ali v reprezentanci ob prvem zadetku velja kakšen običaj, se je odzval z nasmehom: "Zdaj bomo videli, kaj me čaka v hotelu. Zagotovo bo kakšna na moj račun, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo."