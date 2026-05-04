Mnogi so se mu čudili, a 16 golov kaže, da je imel prav

"Nisem pričakoval, da bo že prva sezona strelsko tako uspešna, sploh glede na naš položaj na lestvici, saj nismo ravno pri vrhu," je po grenkem slovesu od svojih navijačev za to sezono uvodoma priznal Aljoša Matko. Z njim smo se pogovarjali po koncu največjega madžarskega derbija, ki ga je pred 11 tisoč navijači na nabito polnem stadionu Szusze Ferenca s 5:0 dobil gostujoči Ferencvaroš in tako ohranil upe za naslov prvaka. Ujpest je že dolgo prikovan na sredino lestvice, trenutno sedmo mesto je manj od pričakovanj pred sezono, ko se je klub močno okrepil in za prišleke porabil skoraj 4 milijone evrov. Od tega 500 tisočakov za nekdanjega napadalca Celja.

Aljoša Matko je za Ujpest na 33 tekmah dosegel 16 golov in šest asistenc. V nobenem klubu prej ni bil tako učinkovit, kot je v Budimpešti. FOTO: Ujpest FC

Navijači vijoličastih so pred derbijem kot eno redkih svetlih točk te sezone poudarjali prav Matkov prihod. Vzljubili ga niso zgolj zaradi zadetkov, temveč predvsem zaradi odnosa in borbenosti. "Če bi vsi imeli takšen odnos do kluba kot Matko, bi bili veliko višje," nam je v navijaški coni tik ob legendarnem stadionu razlagal eden od privržencev 20-kratnih madžarskih prvakov. Za Matka naklonjenost navijačev ni nič novega. Leta 2020 so mu mariborski namenili nagrado Vijol'čni bojevnik, ki jo prejme najbolj srčen igralec kluba. "Hitro sem se ujel z ekipo in tudi navijači so me pozitivno sprejeli. Vsako tekmo dajem svoj maksimum. Od vedno sem bil delavec na igrišču in veseli me, da tudi navijači to prepoznajo," si šteje v čast naklonjenost navijačev, ki na nov naslov v domačem prvenstvu čakajo skoraj tri desetletja. Ujpest je madžarsko prvenstvo nazadnje osvojil leta 1998.

Za Ujpest letos igrajo Slovenci. Poleg Matka še Milan Tučić, ki se bo poleti najverjetneje poslovil, in Nejc Gradišar. Posojeni nogometaš egiptovskega Al-Ahlyja naj bi se po poročanju tamkajšnjih medijev vrnil v deželo faraonov, tako da bo Matko očitno kot edini ostal v klubu.

Vijolični v zadnjem krogu ne morejo višje od sedmega mesta, zanimivo pa bo spremljati razplet v boju za najboljšega strelca prvenstva. Matko je namreč s 16 zadetki, pri čemer je vknjižil tudi šest asistenc, poravnan z Danielom Lukacsem, članom Puskas Academie. Navijače skrbi, da bo klub svojega najbolj izstopajočega posameznika težko zadržal tudi v prihodnji sezoni. Matko o naslednjem koraku v karieri razmišlja takole: "Za seboj imam odlično sezono, zato bodo ponudbe zagotovo prišle. Potem pa bomo videli. Če bom zadovoljen in če bo zadovoljen tudi klub, se lahko kaj zgodi. Ampak zaenkrat sem tu zelo srečen. V klubu mi zaupajo, zelo me spoštujejo, v meni vidijo enega glavnih igralcev. Zato bom zelo vesel, tudi če ostanem tukaj."

Kljub skromnejšim dosežkom na igrišču je Ujpest trenutno v zelo dobri finančni kondiciji, kar je bil nedvomno eden od razlogov, da se je Matko sploh odločil za prestop onkraj vzhodne meje. Po besedah novinarja Gaborja P. Fülöpa je nova lastniška struktura, povezana z naftnim trgovcem MOL, ob svojem nastopu marca 2024 napovedala, da se bo klub za lovorike boril v roku štirih sezon. Po njegovem mnenju bi bilo nerealno pričakovati, da bi se Ujpest takoj spopadel s Ferencvarošem, rednim udeležencem evropskih tekmovanj.

"Kar letos uspeva Györu, ki pred zadnjim krogom vodi za točko, je pravi čudež," meni Fülöp in dodaja, da je Ujpest v tej sezoni storil določen korak naprej. Med drugim je do konca prihodnjega leta napovedana izgradnja novega, modernega stadiona, vključno s pripadajočim trening centrom. "Ujpest je klub z veliko tradicijo, ki pa v zadnjih letih ni v vrhu. Novi lastniki vlagajo veliko denarja. Cilj je biti konstanten udeleženec evropskih tekmovanj. Letos se nam ni izšlo, kot smo želeli, ampak napovedana so še večja vlaganja. Vsi v klubu govorijo, da gradijo ekipo za Evropo. To bo naš cilj v prihodnji sezoni," glede visokih ambicij kluba dodaja Matko.

V pogovoru s Fülöpom smo se dotaknili tudi nedavne spremembe oblasti na Madžarskem. Po odhodu Orbana z mesta predsednika vlade je prihodnost madžarskega nogometa velika neznanka, priznava novinarski kolega. "Vedeti morate, da prihodki s strani televizijskih pravic in stav predstavljajo med 60 in 70 odstotki proračuna vsakega kluba. Trenutno pa pogodbe za prihodnjo sezono sploh še niso sklenjene, saj so bila ta podjetja večinsko v Orbanovi lasti," je pojasnil Fülöp.

Ko smo ga vprašali o primerjavah med slovenskim in madžarskim nogometom, je najprej izpostavil infrastrukturo. Prejšnji premier Viktor Orban je prek državnih podjetij močno vlagal v nogomet in zgradil številne izjemne stadione. Državni, poimenovan po Ferencu Puškašu, bo konec tega meseca denimo gostil finale Lige prvakov. "Že če pogledate stadione in trening centre, boste videli, da se (slovenski in madžarski nogomet, op. a.) ne moreta primerjati. Morda ima Ujpest trenutno enega slabših trening centrov v državi, pa je za nivo Balkana še vedno zelo dober," je povedal Matko in kot drugo veliko razliko nato izpostavil navijaško kulturo. Povprečen obisk na tekmah njegovega kluba v tej sezoni je dobrih šest tisoč. Za primerjavo, v Ljudskem vrtu se letos na tekmo zbere 3500 navijačev, v Stožicah pa 2200. Povprečen obisk v madžarskem prvenstvu je več kot trikrat višji od slovenskega. Ujpest je na Madžarskem tretji po obisku, prednjači Ferencvaroš, drugi je Debrecen.

Več kot šest tisoč navijačev Ujpesta v povprečju spremlja domače tekme. Na državni naslov čakajo že 28 let.

Matka smo vprašali, ali lahko po strelski eksploziji v tej sezoni še vedno normalno popije kavo. "Odvisno, v katerem predelu mesta. Budimpešta je res zelo turistična, zato v centru ni težav. Tukaj, okoli stadiona, pa je drugače, saj so vsi navijači Ujpesta. Ampak z njimi imam dobre izkušnje, vsi so zelo prijazni." Ob visokem zaostanku svojega kluba na nedeljskem derbiju so navijači Ujpesta za nekaj minut prekinili srečanje, po bolečem porazu z 0:5 pa so hitro zapustili stadion. Matko razume njihove frustracije. "Njihov sektor je vsako tekmo poln. Zato ta poraz še toliko bolj boli. Že več kot deset let je Ujpest brez zmage na derbiju. Emocij je zato še toliko več. Letos smo prvi derbi remizirali (1:1), ko smo bili res blizu zmagi. Vsi že čakajo, da ta derbi končno dobimo. Pritisk v dneh pred tekmo je zato še toliko večji."

