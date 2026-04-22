Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Matko 'zabil' na tretji zaporedni tekmi

Ljubljana, 22. 04. 2026 11.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Aljoša Matko

Občasni slovenski reprezentant Aljoša Matko se je na Madžarskem izkazal z dvema goloma in asistenco. Nekdanji nogometaš Naribora, Celja in Olimpije je na azdnjih treh tekmah dosegeltri gole in v dresu madžarske ekipe Ujpest FC. Skupno je na 30 tekmah zabil šestajst golov, dodal je še šest asistence in zaseda mesto kralja strelcev na Madžarskem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po vrnitvi z reprezentančnega premora je Aljoša Matko znova našel formo v klubskem dresu. Na treh tekmah madžarskega prvenstva je vpisal tri zadetke in dve asistenci, po MTK-ju in Kazincbarciki je žrtev slovenskega napadalca postala še zasedba Nyiregyhaze. Kljub izdatnemu prispevku (dva gola in podaja) pa Matko, po novem prvi strelec madžarske prve lige, ni bistveno vplival na razplet srečanja. To je bilo praktično odločeno že po prvem polčasu; Ujpest je slavil s kar 7:2 in se še dodatno utrdil na sredini lestvice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664