Matko 'zabil' na tretji zaporedni tekmi

Po vrnitvi z reprezentančnega premora je Aljoša Matko znova našel formo v klubskem dresu. Na treh tekmah madžarskega prvenstva je vpisal tri zadetke in dve asistenci, po MTK-ju in Kazincbarciki je žrtev slovenskega napadalca postala še zasedba Nyiregyhaze. Kljub izdatnemu prispevku (dva gola in podaja) pa Matko, po novem prvi strelec madžarske prve lige, ni bistveno vplival na razplet srečanja. To je bilo praktično odločeno že po prvem polčasu; Ujpest je slavil s kar 7:2 in se še dodatno utrdil na sredini lestvice.