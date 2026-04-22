Po vrnitvi z reprezentančnega premora je Aljoša Matko znova našel formo v klubskem dresu. Na treh tekmah madžarskega prvenstva je vpisal tri zadetke in dve asistenci, po MTK-ju in Kazincbarciki je žrtev slovenskega napadalca postala še zasedba Nyiregyhaze. Kljub izdatnemu prispevku (dva gola in podaja) pa Matko, po novem prvi strelec madžarske prve lige, ni bistveno vplival na razplet srečanja. To je bilo praktično odločeno že po prvem polčasu; Ujpest je slavil s kar 7:2 in se še dodatno utrdil na sredini lestvice.
Matko 'zabil' na tretji zaporedni tekmi
Občasni slovenski reprezentant Aljoša Matko se je na Madžarskem izkazal z dvema goloma in asistenco. Nekdanji nogometaš Naribora, Celja in Olimpije je na azdnjih treh tekmah dosegeltri gole in v dresu madžarske ekipe Ujpest FC. Skupno je na 30 tekmah zabil šestajst golov, dodal je še šest asistence in zaseda mesto kralja strelcev na Madžarskem.
