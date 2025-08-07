Matko zaradi hude prometne nesreče pred sodnika

Aljoša Matko je bil kot voznik udeležen v prometni nesreči, v kateri je bilo več potnikov poškodovanih. Matkov sopotnik v avtomobilu je bil hudo poškodovan. Matko, ki si zdaj služi kruh pri madžarskem Ujpestu, je po ugotovitvah policije takrat s svojim vozilom BMW prehiteval drugo vozilo znamke audi. Priznal je, da je vozil prehitro, a zanikal, da je povzročil nesrečo.

Z Matkom so bile v vozilu še tri osebe, v drugem vozilu pa sta bila voznik in sovoznica. Slovenski nogometni reprezentant trdi, da je ob prehitevanju audija voznik slednjega pospešil in še zavil v prehitevajoče vozilo ter s tem onemogočil lažji cestni manever, medtem ko voznik drugega vozila to odločno zanika.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je zato aprila letos razširilo obtožni predlog tudi na nogometaša in ne zgolj na voznika drugega v nesreči udeleženega vozila. Ker je bil nogometaš po prvotnem obtožnem predlogu zaslišan kot priča na sojenju vozniku audija, je bilo potrebno njegovo različico zgodbe kot nedovoljen dokaz izločiti iz spisa.

Zadeva je zdaj v fazi pritožbe zoper izdani sklep o izločitvi dokaza. Na zatožni klopi se bo znašel tudi Matko, ki je prav tako obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Okrajno sodišče v Črnomlju naj bi pridobilo tretje mnenje izvedenca cestnoprometne stroke, in sicer od Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Iz tega izhaja, da naj bi bil za hudo prometno nesrečo sokriv tudi Matko. Voznik drugega avtomobila, ki je bil udeležen v nesreči, je tudi obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Kriv naj bi bil tudi kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Matko je na zadnji reprezentančni akciji zbral dva nastopa za Slovenijo, ko ga je selektor Matjaž Kek vpoklical za tekmi proti Luksemburgu in BiH ter mu namenil tudi nekaj igralnih minut. Zdaj 25-letni nogometaš je člansko kariero začel v Mariboru, kot posojen igralec je igral za Bravo in Olimpijo, nosil je tudi dres švedskega Hammarbyja. V dresu Celja je zbral 122 nastopov, 51 zadetkov in 16 asistenc. Z Mariborom je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezoni 2018/19, s Celjem pa v sezoni 2023/24 in slovenski pokal v sezoni 2024/25.