Matko že zaključil jesenski del sezone

Aljoša Matko se je poškodoval na sobotni tekmi proti Bravu (2:1), ko je v 57. minuti začutil bolečino v desnem stopalu. Poznejši pregledi so pokazali zlom stopalnice, po operaciji pa je jasno, da bo izpustil jesenski del prvenstva. Soigralcem se bo predvidoma priključil med pripravami za spomladanski del sezone, ki se bo začel februarja.

Triindvajsetletni napadalec je bil v tem delu sezone eden ključnih mož vodilnega Celja, na desetih ligaških tekmah pa je dosegel šest golov in prispeval še štiri asistence. Šest nastopov je zbral tudi v kvalifikacijah za konferenčno ligo ter dosegel dva gola.

Pred poškodbo je prejel vpoklic v slovensko reprezentanco, za katero bi utegnil v oktobrskem ciklu tudi debitirati v slovenskem dresu. Za reprezentanco do 21 let je pred tem odigral 15 tekem in dosegel štiri gole.