Hummels o reprezentančnem slovesu: Zaslužili smo si več spoštovanja

Po velikem spodrsljaju na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer se nemški nogometni izbrani vrsti ni uspelo prebiti iz skupinskega dela, se je selektor 'Elfa' Joachim Löw odločil za prevetritev reprezentančnega kadra, v katerem pa ni več mesta za zvezdniško trojico – Mats Hummels , Jerome Boateng in Thomas Müller . Potreboval je lep čas za zbiranje misli, zdaj pa je podal svoje mnenje o selektorjevi odločitvi, ki ga ni pustila ravnodušnega. "Ne glede na vse menim, da smo si vsi trije zaslužili malce več spoštovanja. A po drugi strani razumem selektorja Löwa, ki mu ni bilo lahko najti ustreznega načina, da nam sporoči to neugodno novico. Tudi sam v življenju počnem stvari, ki marsikomu niso po godu, zato se nimam pravice pritoževati na odločitve drugih, ki se tičejo mene. Kakorkoli, osem let igranja v dresu nemške reprezentance je bilo nekaj najlepšega v moji profesionalni karieri," je za ugledni nemški Bilddejal dolgoletni član münchenskega Bayerna in nemške izbrane vrste Mats Hummels.

Trenutek iz Rusije, ki ga ne more pozabiti

Boateng, Müller in Hummels so bili dolga leta standardni člani štirikratnih svetovnih in trikratnih evropskih prvakov ter predstavljali ogrodje šampionske zasedbe izpred petih let na SP-ju v Braziliji, kjer so v polfinalu z rekordnih 7 : 1 ponižali gostiteljico tekmovanja. Prvi je zbral 76, drugi okroglih 100, tretji pa 70 reprezentančnih nastopov.



Hummels obžaluje le eno stvar, ki je povezana z lanskim mundialom v Rusiji. "Če bi v končnici zadnje tekme skupinskega dela proti Južni Koreji dosegel zadetek iz imenitne priložnosti, bi se danes najverjetneje pogovarjali o povsem drugih zadevah. Tako pa so nam tekmeci v končnici obračuna zabili dva zadetka, ki sta pomenila naše slovo. O tem sem se nekajkrat pogovarjal s svojimi reprezentančnimi prijatelji in še danes ne morem pozabiti tega trenutka. Verjetno me bo vse skupaj spremljalo še lep čas,"je pristavil 30-letnik.