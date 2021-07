Matthäus o Kroosu: Še dobro, da je zaključil reprezentančno poglavje

Po neuspešnem euru za nemško izbrano vrsto je po Toniju Kroosu najprej udaril dolgoletni uspešni funkcionar münchenskega Bayerna Uli Hoenes, nekaj dni pozneje pa se je oglasil še nekdanji legendarni nemški nogometaš Lothar Matthäus, ki je za Kicker med drugim dejal, da je vezist madridskega Reala "izgubil željo po dokazovanju v dresu z državnim grbom, zato je še bolje, da je zaključil to poglavje v svoji karieri".

"Njegove podaje so sicer še vedno natančne, a so po drugi strani izgubile potrebno ostrino in hitrost. Leta nikomur ne prizanašajo, to ni nobena skrivnost, toda Kroos v tem trenutku ne izpolnjuje kriterijev za nastopanje v nacionalnem dresu. Ne nazadnje je to potrdilo tudi letošnje evropsko prvenstvo," je brez dlake na jeziku dejal Matthäus in nadaljeval: "Obenem je treba poudariti, da v vlogi kapetana oziroma vodje na igrišču ni znal ustrezno povezati soigralcev v skladno celoto. Nemška reprezentanca na euru ni izgledala dobro, bila je nekonsistentna, kar je posledica slabše uigranosti, tudi zdaj že nekdanji selektor Joachim Löw je storil veliko napak, a igralci so tisti, ki igrajo in sprejemajo odločitve na zelenici. Pravega Kroosa v nemški izbrani vrsti že dalj časa pogrešam, ni več tiste strasti, ki jo je izkazoval v prejšnjih letih."