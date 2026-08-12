'Parižanom lahko zagrenimo življenje in oni se tega zavedajo'

PSG si je z nadvlado v zadnjih dveh izdajah prestižne Lige prvakov zagotovil naziv najboljše klubske ekipe na svetu. V finalu evropskega superpokala jih, tako kot lani, čaka angleški nasprotnik. Leto nazaj Tottenham, letos pa Aston Villa. Parižani se v finalni obračun jasno podajajo kot veliki favoriti, a Angležev nikakor ne gre odpisati. Navsezadnje so pred dvema sezonama Francozom pokazali, kako neugoden tekmec so lahko. V četrtfinalu Lige prvakov je s skupnim izidom 5:4 slavil PSG, povratni obračun na Villa Parku pa so dobili domačini, ki niso bili daleč od presenetljive zmage. Tistega večera se še kako dobro spomni branilec Aston Ville Matty Cash, ki vstopa v svojo sedmo sezono v dresu angleškega velikana: "Vedno je lepo igrati proti najboljšim ekipam na svetu. Pred dvema letoma smo se z njimi pomerili v četrtfinalu Lige prvakov. V gosteh smo izgubili, doma pa zmagali, na koncu smo na žalost izpadli. Lahko jim zagrenimo življenje in oni se tega zavedajo. Okoliščine so seveda drugačne, vseeno pa moramo uživati v priložnosti, da igramo na tako velikem odru," je za našega novinarja Anžeta Mlakarja povedal branilec, ki od leta 2021 nastopa za poljsko izbrano vrsto.

Matty Cash FOTO: Profimedia

Z Aston Villo je v finalu minule Lige Evropa osvojil prvo "veliko" lovoriko in tako odprl svoj račun. V Salzburgu bo naloga seveda težja, zaradi tega pa bi morebitna zmaga pomenila še toliko več: "Ko osvojiš lovoriko, postaneš lačen še več uspehov. Ko smo osvojili Ligo Evropa, smo dobili občutek, kako je nekaj osvojiti. Odkar je na stolčku, je Unai Emery v klub vnesel veliko zmagovalne mentalitete. Pokazal nam je, kako je zmagovati, in slavje nad PSG-jem bi nam res ogromno pomenilo." Aston Villa je med poletnim prestopnim rokom dodobra prevetrila zasedbo in pripeljala število novih igralcev. Klub sta zapustila dva stebra moštva iz Birminghama, Morgan Rogers, ki se je za 138 milijonov evrov preselil k Chelseaju, in Youri Tielemans, ki je okrepil vrste Manchester Uniteda. Villo pa je zapustil tudi izkušeni levi bočni branilec Lucas Digne. Dres kluba, ki je leta 1982 osvojil Ligo prvakov, si bo v prihajajoči sezoni nadelo veliko okrepitev, najbolj izstopata mlada Johan Manzambi in Alejandro Garnacho.

Morgan Rogers in Matty Cash sta skupaj s soigralci v finalu Lige Evropa z 1:0 porazila nemški Freiburg FOTO: Profimedia