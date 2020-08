Matuidi na Beckhamovo vabilo prestopil v Inter Miami

Triintridesetletni vezist je po treh letih sporazumno prekinil sodelovanje z Juventusom. "Že pred tedni sem se odločil, da se bom pridružil prijatelju Davidu Beckhamu in novemu izzivu. Tudi tam si želim osvajati lovorike," je na Twitterju zapisal francoski reprezentant Blaise Matuidi.

"Ne bi mogel biti srečnejši, da lahko v Interju Miamiju pozdravim svojega prijatelja, ki je nadarjen nogometaš in izvrsten človek," pa je dejal David Beckham in dodal, da je velik trenutek za klub in navijače, da so v svoje vrste pripeljali svetovnega prvaka. Inter Miami je tej sezoni novinec v ameriški nogometni ligi (MLS).