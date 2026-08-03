Pochettino podaljšal sodelovanje z ameriško reprezentanco

Štiriinpetdesetletni Mauricio Pochettino se je na selektorsko klop ZDA usedel pred dvema letoma. Ameriški nogometaši so se pod njegovim vodstvom na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki uvrstili v osmino finala, ko so jih izločili Belgijci s 4:1. Pred tem so v skupinskem delu premagali Paragvajce s 4:1 in Avstralce z 2:0, proti Turkom izgubili z 2:3, v šestnajstini finala pa so bili boljši od nogometašev iz BiH z 2:0.

"V dveh letih sodelovanja je postalo jasno, da ima program moške reprezentance izjemen potencial in lahko postane še močnejši. Strast, ki smo jo občutili pri naših privržencih v času svetovnega prvenstva, je le še okrepila naše prepričanje o tem, kaj vse je mogoče doseči," je za spletno stran ameriške zveze dejal Pochettino.

Argentinec je pred odhodom v ZDA v Španiji vodil Espanyol, v Angliji Southampton, Tottenham in Chelsea, v Franciji pa PSG.