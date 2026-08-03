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Nogomet

Pochettino podaljšal sodelovanje z ameriško reprezentanco

New York, 03. 08. 2026 17.16 pred 6 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Mauricio Pochettino

Argentinski nogometni strokovnjak Mauricio Pochettino bo selektor ZDA do leta 2030, je na svoji spletni strani objavila ameriška nogometna zveza.

Štiriinpetdesetletni Mauricio Pochettino se je na selektorsko klop ZDA usedel pred dvema letoma. Ameriški nogometaši so se pod njegovim vodstvom na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki uvrstili v osmino finala, ko so jih izločili Belgijci s 4:1. Pred tem so v skupinskem delu premagali Paragvajce s 4:1 in Avstralce z 2:0, proti Turkom izgubili z 2:3, v šestnajstini finala pa so bili boljši od nogometašev iz BiH z 2:0.

Mauricio Pochettino je podaljšal sodelovanje z reprezentanco ZDA.
Mauricio Pochettino je podaljšal sodelovanje z reprezentanco ZDA.
FOTO: AP

"V dveh letih sodelovanja je postalo jasno, da ima program moške reprezentance izjemen potencial in lahko postane še močnejši. Strast, ki smo jo občutili pri naših privržencih v času svetovnega prvenstva, je le še okrepila naše prepričanje o tem, kaj vse je mogoče doseči," je za spletno stran ameriške zveze dejal Pochettino.

Argentinec je pred odhodom v ZDA v Španiji vodil Espanyol, v Angliji Southampton, Tottenham in Chelsea, v Franciji pa PSG.

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