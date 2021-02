Maxwell: Čeferin ima dobre zamisli in odličen značaj

"Bil sem zelo mlad, ko sem se odselil in prišel v Ajax. Ko smo osvojili prvi naslov prvaka v Amsterdamu, sem se prvič zavedal, da sem v drugem kraju, da živim v drugem svetu. Prišel sem v povsem drugačno življenje, v neznano okolje, moral sem se prilagoditi drugačni kulturi ... Vse je bilo nekaj novega zame, a sem nekako 'preživel'. (smeh) Doživel sem veliko lepih, a tudi malo manj lepih trenutkov. Toda na koncu štejejo zgolj pozitivni občutki. In teh ni bilo malo," uvodoma pove danes 39-letni nogometni funkcionar pod okriljem Evropske nogometne zveze. Ko je začenjal pot poklicnega nogometaša, si nikoli ni predstavljal, da bo imel tako uspešno kariero, v kateri je osvojil zelo spoštljivih 17 lovorik.

Poleg katalonskega velikana in serijskega francoskega državnega prvaka je Maxwell Scherrer v svoji karieri nosil tudi dresa milanskega Interja in Ajaxa iz Amsterdama, kjer se je vse skupaj začelo. Tokratni sogovornik priznava, da je bila selitev iz rodnega Cachoeira zelo stresna, a obenem nujna, če je želel uspeti na vrhunski ravni.

"Ta prvi klubski naslov, ki sem ga osvojil z Ajaxom, je zame zelo poseben. Potem pa bi izpostavil seveda tudi svoj zadnji pokalni naslov. Zadnja tekma v moji karieri je bila v francoskem državnem pokalu v dresu Paris Saint Germaina. Da sem lahko dvignil lovoriko – soigralci so mi dali to čast, da sem lahko dvignil pokal na zadnji tekmi v svoji karieri – ima prav tako posebno mesto v mojem srcu. Kot sem že dejal, spomini na kariero so lepi, prežeti s številnimi lovorikami v različnih državah, kar šteje večkratno. Na tej poti pa sem imel to srečo in privilegij obenem, da sem si delil garderobo z vrhunskimi nogometaši. Težko bi jih zdaj vse naštel, a če samo omenim Lionela Messija pri Barceloni, sem najbrž povedal dovolj," se svojih najsvetlejših trenutkov v karieri spominja Maxwell, ki mu je v posebnem spominu ostala tudi zmaga v Ligi prvakov leta 2011 v dresu 'blaugrane'.

Kariera nad pričakovanji "Ne, če sem iskren, absolutno ne. Moje sanje so bile vedno igrati nogomet. V svojih sanjah sem igral v brazilskih tekmovanjih za ekipe, za katere sem kot otrok navijal. Nikoli si nisem predstavljal, da bom prišel v Evropo in da bom imel takšno kariero, kot sem jo imel. Zato se počutim res blagoslovljenega. Nogomet mi je ponudil veliko priložnosti, da sem spoznal številne ljudi. Živel sem v lepih mestih, česar si nikoli nisem predstavljal, obenem pa sem se naučil različnih jezikov. Kariera, ki sem jo imel, je bila veliko več, kot sem kadar koli sanjal," priznava nekdanji nogometaš, ki je igral na položaju levega bočnega branilca in v zvezni vrsti. Kot najpomembnejša trenutka v karieri je izpostavil prihod na Nizozemsko in zaključek poklicne poti v Franciji.

Zmaga v finalu Lige prvakov z grenkim priokusom

"Na tej tekmi sicer nisem igral. Če pa pogledamo celotno tekmovanje, sem v sezoni 2010/11 igral na veliko tekmah in vedno si ponosen, ko osvojiš nekaj, o čemer si zmeraj sanjal. Zmaga v Ligi prvakov je največja trofeja, kar jih lahko kot nogometaš osvojiš v Evropi. Zato je bil ta trenutek zmagoslavja z 'Barco' zame zelo poseben, nenazadnje svoje veselje deliš z vsemi soigralci. Na osebni ravni pa si seveda razočaran, ker nisi igral v finalu. Imaš mešane občutke. Si zelo vesel in hvaležen za zmago, ta dober trenutek deliš z ekipo, klubom, družinami … Vendar pa ti nekaj manjka, tisti adrenalin, ko si na igrišču v tako pomembnem trenutku v karieri." V zvezi z najelitnejšim nogometnim klubskim tekmovanjem na svetu smo Maxwella povprašali tudi za mnenje o torkovem obračunu med njegovima nekdanjima moštvoma Barcelono in PSG-jem.

Barcelona ali PSG? Zmagovalca je nemogoče napovedati

"Ta dvoboj je velika uganka za vse nas. Mislim, da bo to zelo napeta tekma. Če pogledamo kakovost igralcev, mislim, da sta obe ekipi zelo kakovostni in imata veliko možnosti, da prikažeta spektakularno igro. A kot vemo, sta obe moštvi trenutno med najboljšimi v Evropi in zelo močni, jasno. Obe imata nevarne igralce. Mislim, da bo tekma zelo zanimiva, verjetno najbolj nepredvidljiva med vsemi v osmini finala. Zato je tudi najbolj pričakovana v izločilnem delu. Zanimivo bo videti, kako se bodo oboji spopadli s tem pritiskom, da se uvrstijo v naslednjo fazo tekmovanja," pravi nekdanji član obeh klubov. Najbolj pa obžaluje dejstvo, da si spektakularen obračun Messija in Neymarja mlajšega ne bodo mogli ogledati tisti, zaradi katerih se vse skupaj igra – gledalci.

"Nogomet pogreša navijače, pogreša ta čustva in mislim, da jih vsi 'umetniki' pogrešajo bolj kot ostali. Igralci, kot so Neymar, Messi, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, te velike zvezde po navadi pogrešajo ta čustva, ki prihajajo od publike. Obe ekipi imata takšne zvezde in bosta zagotovo pogrešali publiko. Vendar pa so zdaj razmere drugačne, kot so jih bili oboji vajeni pred lanskim letom. Kažejo veliko mero zbranosti, ko kljub kaotičnemu stanju s covidom-19 še naprej dajejo vse od sebe na igrišču. Obe moštvi bosta zagotovo pogrešali navijače, težko pa je reči, da bo en igralec to bolj pogrešal kot drugi. Vsem igralcem bo to manjkalo, obe ekipi bosta vsekakor pogrešali čustveni naboj s tribun," je prepričan Maxwell, ki se od svoje upokojitve julija 2017 ukvarja s funkcionarskim delom pod okriljem Uefe.