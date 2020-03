Mbappe je 'čaral': trije goli, eden bo kandidiral za gol sezone

PSG je na gostovanju v Lyonu v polfinalu francoskega pokala nadigral tekmece in slavil z visokim izidom 5:1. Tri od petih golov pariške zasedbe je dosegel Kylian Mbappe, po enega sta dodala Neymar in Pablo Sarabia. Francoski reprezentant je bil osrednje ime tega dvoboja, saj je bil izjemno učinkovit, navijače pa je navdušil s svojim drugim golom na tekmi. Žogo je dobil globoko na domači polovici igrišča in nato v dolgem šprintu preigral dva nogometaša Lyona in nato premagal še vratarja.

Navdušen nad njegovo igro je bil tudi trener Thomas Tuchel:"Mbappe je v zelo dobri formi zadnjih nekaj tednov. Skupaj z Neymarjem sta zelo močan dvojec. Po Dortmundu, kjer mu ni bilo lahko, je pokazal pravo reakcijo po vsakem treningu in tudi na tekmah proti Dijonu in Lyonu. Je zelo močan, zelo dobro uporablja svojo hitrost, izvrsten je." PSG se je zanesljivo uvrstil v finale, drugi tekmec bo zmagovalec dvoboja St. Etienne - Rennes.