Mbappe bo vendarle na voljo za igro na El Clasicu

Španski velikan Kyliana Mbappeja ni imenoval za turnir v Savdski Arabiji, zato je izpustil polfinalni dvoboj z Atletico Madridom. Beli balet je mestni dvoboj dobil z 2:1, potem ko sta Jana Oblaka , Slovenca v vratih Atletica, premagala Federico Valverde in Rodrygo .

Zdaj kraljevi klub v finalu čaka dvoboj z Barcelono, ki je v polfinalu s 5:0 odpihnila Athletic Bilbao. Xabi Alonso bo na svojem drugem El Clasicu v vlogi glavnega trenerja Reala - na prvem je njegova ekipa slavila z 2:1 -, kot kaže, lahko računal tudi na francoskega zvezdnika in najboljšega strelca ekipe.

Mbappe bo namreč ob hitrem okrevanju na voljo za El Clasico. Francoz se počuti veliko bolje, v naslednjih urah bo prišel v Savdsko Arabijo in bo imel možnosti za nastop.