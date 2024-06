Mbappe: Čez nekaj ur bo prestop uraden

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ponedeljek izkoristil za potovanje v Clairefontaine, kjer ima francoska reprezentanca svojo bazo. Tam je nogometašem zaželel srečo pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, vzel pa si je tudi nekaj trenutkov za pogovor s prvim zvezdnikom Kylianom Mbappejem. "Je vse pripravljeno? Kdaj bo uradno?," je Macron vprašal Mbappeja, slednji pa mu je odgovoril, da bo vse uradno zvečer.

Kdaj bo Madrid spoznal Mbappeja?

Rahlo neprimerno bi bilo, da bi Mbappe zapustil priprave na evropsko prvenstvo in odpotoval v Madrid, da bi ga tam klub tudi uradno predstavil navijačem. 25-letnik je povedal, da je sedaj osredotočen na to, da s Francijo osvoji Euro. Uradna predstavitev bo tako po vsej verjetnosti po koncu prvenstva, druga možnost pa je, da bo Mbappe odpotoval v špansko prestolnico 15. julija, dva dni pred prvo tekmo Francije, ki v skupini D igra proti Avstriji, Nizozemski in Poljski.