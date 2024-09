Mbappe dobil bitko s PSG-jem, a vojne še zdaleč ni konec

Pravna komisija francoske lige je naložila Paris Saint-Germainu, da Kylianu Mbappeju izplača 55 milijonov evrov neizplačanih plač, za katere trdi, da mu pripadajo. Predstavniki PSG in Mbappeja so se v sredo sestali v Parizu, potem ko je Mbappe zaprosil komisijo, naj se vključi v spor. Mbappe je to poletje brez odškodnine prestopil v Real Madrid.

Po srečanju so Mbappejevi predstavniki za ameriško tiskovno agencijo povedali, da je francoski napadalec zahteval, da komisija uradno prizna neplačilo trimesečne plače in zadnje tretjine bonusa, do katerega naj bil 25-letnik upravičen. PSG se namerava pritožiti in bo 'pravico iskal' na sodišču.

Mbappe se je v letošnjem prestopnem roku pridružil Real Madridu. FOTO: AP icon-expand

"Glede na omejitve pravne pristojnosti komisije, da bi lahko sprejela popolno odločitev v tej zadevi, je treba spor zdaj obravnavati na drugem pravnem forumu, kjer bo Paris Saint-Germain z veseljem predstavil vsa dejstva v prihajajočih mesecih in letih," je sporočil francoski klub.

Nasser Al-Khelaifi vztraja pri svojem. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

PSG trdi, da denarja ne dolguje, saj je bil dosežen dogovor, ko je bil Mbappe pred začetkom sezone 2023/24 izključen iz ekipe – po tem, ko se je odločil, da ne bo podaljšal pogodbe s klubom. Po navedbah kluba je igralec dejal, da bo v zameno za ponovno vključitev v ekipo odstopil od bonusov.

"Pravno in dejansko gledano je igralec podal jasne, večkratne javne in zasebne zaveze, ki jih je treba spoštovati, saj je klub v sedmih letih v Parizu zanj naredil ogromno in mu nudil izjemne ugodnosti," je PSG dejal po odločitvi lige. "In klub se veseli, da bodo te zaveze na sodišču spoštovane, če se igralec odloči nadaljevati to nerazumljivo, za ugled škodljivo zadevo."

Koreografija navijačev PSG-ja na zadnji tekmi Kyliana Mbappeja v dresu Parižanov FOTO: AP icon-expand

PSG je bil razočaran nad Mbappejem, potem ko so mu ponudili najdonosnejšo pogodbo v zgodovini kluba, ko je leta 2022 podpisal novo pogodbo. A Mbappe je bil razočaran, ker se dogovori o nakupu ključnih igralcev niso izpolnili. Ko je podpisal novo pogodbo, je bil pred navijači predstavljen s številko 2025 na dresu. Mbappeja naj bi to razjezilo, ker je bila pogodba sklenjena do leta 2024 z možnostjo podaljšanja za eno dodatno sezono.

Predsednik PSG-ja Al-Khelaifi in Kylian Mbappe po podpisu pogodbe leta 2022 FOTO: AP icon-expand

Mbappe je junija lani šokiral PSG, ko je klubu sporočil, da ne bo izkoristil možnosti podaljšanja za dodatno leto. To je PSG postavilo v položaj, ko je moral razmisliti o prodaji Mbappeja, da bi se izognil temu, da bi ga ob izteku pogodbe izgubili brez odškodnine.

Kylian Mbappe se v dresu Real Madrida še ni proslavil. FOTO: AP icon-expand

Njegova kariera v PSG bi se lahko končala poleti 2023 sredi napetih pogajanj o prestopu. Po tem, ko je klubu povedal, da ne bo podaljšal pogodbe, je bil Mbappe izpuščen iz prve ekipe, ki se je udeležila predsezonske turneje na Japonskem in v Južni Koreji ter je bil prisiljen trenirati z mladinsko ekipo. PSG je sporočil, da ga raje proda, kot pa da bi ga pustil oditi brez odškodnine po koncu naslednje sezone, a je Mbappe zavrnil 300 milijonov evrov vreden prestop v savdijsko ekipo Al-Hilal.

