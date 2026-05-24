Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mbappe drugič zapored najboljši strelec španskega prvenstva

Madrid, 24. 05. 2026 17.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je drugo leto zapored osvojil nagrado pichichi, ki jo nogometašu z največ doseženimi goli v La Ligi podeljuje španski časnik Marca. V letošnji sezoni je dosegel 25 zadetkov, kar je dva več od prvega zasledovalca Vedata Muriqija.

Kylian Mbappe se lahko tudi letos pohvali z nazivom najboljšega strelca španskega prvenstva. Na 31 tekmah je zbral 25 zadetkov, kar je zadostovalo, da je že drugo leto zapored osvojil nagrado pichichi. V lanski sezoni je za Real Madrid prispeval še šest zadetkov več, skupno 31.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mbappe je v prvih dveh sezonah pri belem baletu skupno odigral 65 tekem španskega prvenstva in zabil 56 golov.

Le dva zadetka manj kot Francoz, 23, je zbral Vedat Muriqi. Za kosovskim napadalcem je izjemna sezona, ki pa se za njegovo moštvo ni končala najbolje, saj je Mallorca izpadla iz prve španske lige. Dodaten udarec za Muriqija je bilo tudi dejstvo, da se njegovo Kosovo ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo.

Vedat Muriqi
Vedat Muriqi
FOTO: Profimedia

Tretje mesto na lestvici strelcev je zasedel Hrvat Ante Budimir, ki je v 37 nastopih zbral 17 zadetkov. Napadalec Osasune je že drugo leto zapored tretji strelec španskega prvenstva, v lanski sezoni je vpisal 21 zadetkov.

Četrto mesto so si s 16 zadetki razdelili trije: Vinicius Junior iz madridskega Reala ter Barcelonina Ferran Torres in Lamine Yamal.

nogomet la liga špansko prvenstvo real madrid kylian mbappe pichichi

Obeta se novo poglavje bitke med Slovanom in Celjem, Škofljica se je 'rešila'

24ur.com Mbappe prvi strelec La lige, za ovratnik pa mu diha Kosovec
24ur.com Mbappe v življenjski formi odšteva mesece do konca pariškega poglavja
24ur.com Mbappe četrtič po vrsti najboljši igralec ligue 1
24ur.com Mbappe v uvodu v sezono rešil Real
24ur.com Mbappe ne bo igral proti Benfici
24ur.com Mbappe igra sezono kariere: lahko zabije še na 12. zaporedni tekmi?
24ur.com Šeško med nogometaši do 21 let zbral največ zadetkov
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
bibaleze
Portal
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
cekin
Portal
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
dominvrt
Portal
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
voyo
Portal
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725