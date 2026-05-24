Mbappe drugič zapored najboljši strelec španskega prvenstva

Kylian Mbappe se lahko tudi letos pohvali z nazivom najboljšega strelca španskega prvenstva. Na 31 tekmah je zbral 25 zadetkov, kar je zadostovalo, da je že drugo leto zapored osvojil nagrado pichichi. V lanski sezoni je za Real Madrid prispeval še šest zadetkov več, skupno 31.

Mbappe je v prvih dveh sezonah pri belem baletu skupno odigral 65 tekem španskega prvenstva in zabil 56 golov.

Le dva zadetka manj kot Francoz, 23, je zbral Vedat Muriqi . Za kosovskim napadalcem je izjemna sezona, ki pa se za njegovo moštvo ni končala najbolje, saj je Mallorca izpadla iz prve španske lige. Dodaten udarec za Muriqija je bilo tudi dejstvo, da se njegovo Kosovo ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo.

Tretje mesto na lestvici strelcev je zasedel Hrvat Ante Budimir, ki je v 37 nastopih zbral 17 zadetkov. Napadalec Osasune je že drugo leto zapored tretji strelec španskega prvenstva, v lanski sezoni je vpisal 21 zadetkov.

Četrto mesto so si s 16 zadetki razdelili trije: Vinicius Junior iz madridskega Reala ter Barcelonina Ferran Torres in Lamine Yamal.