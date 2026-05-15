Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mbappe dvignil prah: Trener mi je rekel, da sem četrti napadalec

Madrid, 15. 05. 2026 10.30 pred 26 minutami 3 min branja 10

Avtor:
Anže Mlakar
Kylian Mbappe in Alvaro Arbeloa

Potem ko je Kylian Mbappe prvi dve majski tekmi izpustil zaradi poškodbe, se je ob zmagi proti Real Oviedu z 2:0 vrnil v kader. Na zelenico je vstopil v 69. minuti, po obračunu pa s svojimi izjavami šokiral nogometni svet: "Sem stoodstotno pripravljen. Zakaj nisem igral? Vprašajte trenerja, odločitev spoštujem."

Po zmagi Barcelone v prejšnjem krogu na El Clasicu je tudi matematično postalo jasno, da bo Real Madrid sezono španskega prvenstva sklenil na drugem mestu in še drugo sezono zapored končal brez osvojene lovorike. V garderobi vzdušje jasno ni najboljše, eden izmed krivcev pa naj bi bil Kylian Mbappe, ki se je proti Real Oviedu vrnil v kader.

Tekmo je začel med rezervisti, v igro pa vstopil v 69. minuti in bil deležen glasnih žvižgov, ki so se nato nadaljevali ob vsakem njegovem dotiku žoge. Prvi zvezdnik je dobrih deset minut kasneje asistiral ob zadetku za končnih 2:0, po koncu obračuna pa povedal, da po mnenju trenerja trenutno ni niti blizu naziva prvega zvezdnika.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kdo govori resnico?

"Sem stoodstotno pripravljen za igro. Zakaj nisem začel tekme? Vprašajte trenerja. Bil sem pripravljen začeti, Alvaro Arbeloa pa mi je rekel, da sem trenutno četrti napadalec. Odločitve trenerja moramo spoštovati," je po tekmi dejal francoski nogometaš.

"Mbappeju nisem nikoli rekel, da je naš četrti napadalec. Morda je narobe razumel, ampak tega res nikoli nisem rekel. Dokler sem na trenerskem stolčku, bom odločal o tem, kdo igra in kdo ne. Vseeno mi je, kakšna so njihova imena. Mbappe pred nekaj dnevi zaradi poškodbe ni mogel na gostovanje, tako da mi je jasno, da zdaj tekme ne more začeti od prve minute," je zadevo pokomentiral trener kraljevega kluba.

Alvaro Arbeloa
Alvaro Arbeloa
FOTO: Profimedia

Mbappe o ostalih težavah v klubu

Nesporazum glavnega trenerja in francoskega zvezdnika še zdaleč ni edina težava, ki se je v zadnjem obdobju pojavila v španski prestolnici. Pred tednom dni je javnost šokirala novica, da sta bila v krvavem pretepu udeležena Aurelien Tchouameni in Federico Valverde, ki naj bi z glavo udaril ob mizo, za nekaj trenutkov izgubil zavest in bil nato prepeljan v bolnišnico, kjer je dobil par šivov. "Nisem bil zraven. Ko je do tega prišlo, sem že zapustil trening center, tako da ne vem, kaj točno se je dogajalo," pravi Mbappe.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Nekaj dni zatem se je oglasil predsednik kluba Florentino Perez, ki je na eni izmed najbolj nepozabnih novinarskih konferenc spregovoril o trenutnem stanju v slačilnici, svojem zdravju in odmevnem primeru Negreira, zaradi rezultatske krize pa napovedal predčasne volitve vodstva kluba, na katerih bo kandidiral tudi sam, volitve pa bodo neke vrste glasovanje o zaupnici. "Perez je najboljši predsednik na svetu. Glede na vse, kar je naredil za Real Madrid, smo lahko srečni, da ga imamo," je še dodal Francoz.

Preberi še Perez ni pometal pred svojim pragom: Negreira? Največji škandal v nogometu

Tukaj se problemi galaktikov ne končajo, pošteno se namreč trese tudi trenerski stolček Arbeloe. Poleti bo na njegovem položaju prišlo do zamenjave, glavni kandidat pa je legendarni Jose Mourinho, ki bi s svojim karakterjem vsekakor pozitivno vplival na vzdušje v slačilnici in obnašanje velikih egov. A za zdaj trener ostaja Arbeloa. "Njegovih novinarskih konferenc ne spremljam. Doma imam francosko televizijo, ne španske. Za nami je zahtevna sezona, ampak zaradi tega ne bom zapustil kluba. Real Madrid je najboljši klub na svetu," je odkrit pogovor s predstavniki sedme sile zaključil Mbappe.

nogomet real madrid kylian mbappe alvaro arbeloa

Navijači Reala izžvižgali Kyliana Mbappeja

24ur.com Dončić (p)o izključitvi: Če me bo navijač ogovoril, bom odgovoril
24ur.com 'Tresel sem se. Po glavi mi je šlo, da imam v ekipi sestro in ne smem zafrkniti'
24ur.com 'Sanjal sem o tem, da bi igral v finalu. Zaradi teh igralcev sem tu še drugič v treh letih'
24ur.com 'Odstop boli, toda ritem je bil spet šampionski'
24ur.com Neverjetna trojka Dončića: Ne vem, kako zadanem to, navadnih metov pa ne
24ur.com Luka Dončić: Mislim, da tu sploh še nisem odigral dobre tekme
24ur.com Conte po zmagi nad Leedsom napovedal rotacije pred tekmo z Muro
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
15. 05. 2026 11.04
Evo, še en članek, malo obrnjene besede, hahahaha. Farselonarji pa bodo zdaj lahko na dveh mestih nabijali komentarje. Še več časa bodo porabili za zlivanje gnojnice, kot bi ga sicer :D ta portal jim je že itak življenje totalno obrnil na glavo. No, mogoče pa ravno nasprotno gre nekaterim boljše, ker so končno našli smisel v življenju.
Odgovori
-1
0 1
borjac
15. 05. 2026 11.02
Takoj ko sta iz Pariza ODŠLA močno preplačana egoistična nogometaša Nymar in Mbppe je Enrigue napravil ŠAMPIONSKO ekipo PSG , ti "zvezdniki " vidijo samo sami sebe in denar , DENAR ,...... za EKIPO V kateri igrajo jih popolnoma nič ne briga , če jim kaj ni všeč potem šuntajo , kritizirajo , klub in trenerje ... celo plačujejo posamezne novinarje , da pišejo po njihovih navodilih .
Odgovori
+3
3 0
Koronavirusovec
15. 05. 2026 11.01
čim je mbappe šel iz psg, je postal real slab in psg na pragu 2. naslova zapored
Odgovori
+3
3 0
mptour
15. 05. 2026 10.59
Štala Madrid.
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
15. 05. 2026 10.59
Beli sekret.
Odgovori
+2
2 0
REAList7
15. 05. 2026 11.05
Ooo, pozdravljena hejterja Reala - največjega kluba na svetu. Ni lepo, da se izdajata za navijača najbolj ogabnega in skorumpiranega kluba na svetu, če pa sta na koncu le hejterja Reala ;)
Odgovori
0 0
Amor Fati
15. 05. 2026 10.58
Res ne vem kaj sploh vidijo na njemu, oziroma, kaj so sploh videli na njemu. Model, ki tozi svoj nekdanji klub za ne vem koliko milijonov evrov, ne more biti ravno pametna investicija.
Odgovori
+2
2 0
annonymo95
15. 05. 2026 10.58
hahahahahahaha
Odgovori
+2
2 0
friki24
15. 05. 2026 10.50
letosnja zlata zoga mbappe je 4. napadalec? Sepravi je gonzalo garcia pred njim v borbi za zlato zogo? prav tako masturbinjo
Odgovori
+3
5 2
Loptass
15. 05. 2026 10.45
Ja in...Careras pa je 4. levi bočni. Ni to nobena žalitev.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava zvezdnice
Znanost pravi več crkljanja, manj težav v razvoju
Znanost pravi več crkljanja, manj težav v razvoju
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713