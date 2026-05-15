Mbappe dvignil prah: Trener mi je rekel, da sem četrti napadalec

Po zmagi Barcelone v prejšnjem krogu na El Clasicu je tudi matematično postalo jasno, da bo Real Madrid sezono španskega prvenstva sklenil na drugem mestu in še drugo sezono zapored končal brez osvojene lovorike. V garderobi vzdušje jasno ni najboljše, eden izmed krivcev pa naj bi bil Kylian Mbappe, ki se je proti Real Oviedu vrnil v kader. Tekmo je začel med rezervisti, v igro pa vstopil v 69. minuti in bil deležen glasnih žvižgov, ki so se nato nadaljevali ob vsakem njegovem dotiku žoge. Prvi zvezdnik je dobrih deset minut kasneje asistiral ob zadetku za končnih 2:0, po koncu obračuna pa povedal, da po mnenju trenerja trenutno ni niti blizu naziva prvega zvezdnika.

Kdo govori resnico?

"Sem stoodstotno pripravljen za igro. Zakaj nisem začel tekme? Vprašajte trenerja. Bil sem pripravljen začeti, Alvaro Arbeloa pa mi je rekel, da sem trenutno četrti napadalec. Odločitve trenerja moramo spoštovati," je po tekmi dejal francoski nogometaš. "Mbappeju nisem nikoli rekel, da je naš četrti napadalec. Morda je narobe razumel, ampak tega res nikoli nisem rekel. Dokler sem na trenerskem stolčku, bom odločal o tem, kdo igra in kdo ne. Vseeno mi je, kakšna so njihova imena. Mbappe pred nekaj dnevi zaradi poškodbe ni mogel na gostovanje, tako da mi je jasno, da zdaj tekme ne more začeti od prve minute," je zadevo pokomentiral trener kraljevega kluba.

Mbappe o ostalih težavah v klubu

Nesporazum glavnega trenerja in francoskega zvezdnika še zdaleč ni edina težava, ki se je v zadnjem obdobju pojavila v španski prestolnici. Pred tednom dni je javnost šokirala novica, da sta bila v krvavem pretepu udeležena Aurelien Tchouameni in Federico Valverde, ki naj bi z glavo udaril ob mizo, za nekaj trenutkov izgubil zavest in bil nato prepeljan v bolnišnico, kjer je dobil par šivov. "Nisem bil zraven. Ko je do tega prišlo, sem že zapustil trening center, tako da ne vem, kaj točno se je dogajalo," pravi Mbappe.

Nekaj dni zatem se je oglasil predsednik kluba Florentino Perez, ki je na eni izmed najbolj nepozabnih novinarskih konferenc spregovoril o trenutnem stanju v slačilnici, svojem zdravju in odmevnem primeru Negreira, zaradi rezultatske krize pa napovedal predčasne volitve vodstva kluba, na katerih bo kandidiral tudi sam, volitve pa bodo neke vrste glasovanje o zaupnici. "Perez je najboljši predsednik na svetu. Glede na vse, kar je naredil za Real Madrid, smo lahko srečni, da ga imamo," je še dodal Francoz.