'Mbappe ima načelen dogovor z Realom'

"Da se razumemo, gre za to, da je vodstvo Reala uslišalo Kylianove želje. Ampak kot vemo, je v nogometnem svetu na koncu najpomembnejši dogovor med kluboma. Ta pa še zdaleč ni dosežen in vprašanje je, ali sploh bo," je dejal ugledni francoski nogometni agent, ki je v nadaljevanju potrdil vse glasnejše govorice, da sta Mbappe in vodstvo Reala (načelen) dogovor dosegla že pred časom. "Tako je. To ni nikakršna novost, navsezadnje je Kylian sam v nekaterih medijskih nastopih dal jasno vedeti, da ne bi imel nič proti zamenjavi klubskega okolja. On je sicer zadovoljen v francoski prestolnici, a želi si osvajati lovorike. Predvsem tisto najžlahtnejšo, za zmago v Ligi prvakov," je poudaril Satin.

Al Khelaifi ne bo popustil–kako se bo odzval Perez?

Toda če poznamo neizprosna pogajalska izhodišča na drugi strani, je težko pričakovati, da bi Mbappe že to poletje zapustil Park princev. "Vemo, kako zahteven pogajalec je predsednik PSG-ja Nasser Al Khelaifi, in ko si on nekaj začrta v glavi, ga je nemogoče prepričati v nasprotno. Dejstvo je, da je PSG vložil ogromno denarnih sredstev v Mbappejev nogometni razvoj, in verjemite mi, da bodo storili vse, da Kylian vsaj še sezono ali dve ostane v Franciji," je prepričan Bruno Satin, ki je na koncu potrdil navedbe še nekaterih drugih francoskih medijev, da morata biti za Mbappejevo nadaljnje igranje v pariškem modrem dresu izpolnjena predvsem dva pogoja.

"Prvi se nanaša na dolžino nove pogodbe; Mbappe si namreč želi, da ta ne bi trajala dlje kot do poletja 2023, klubsko vodstvo pa vztraja pri podaljšanju za dodatni dve leti, torej do konca junija 2024 (obstoječa pogodba nogometašu poteče po koncu naslednje sezone, op. a.). In drugi, da vodstvo PSG-ja predstavi ambicioznejše načrte za naskok na evropski klubski prestol," je še dodal Satin.

Kakor koli že, klubska sezona se približuje h koncu, kaj pa se bo dogajalo po njej, je zelo težko napovedati. A eno drži kot pribito – da bosta vodstvi tako Reala kot PSG-ja vztrajali pri svojem.