Mbappe in druščina brez Messija in Neymarja do prvega ligaškega poraza

Lens je povedel že v peti minuti, ko je zadel Przemyslaw Frankowski. Parižani, ki so igrali brez kaznovanega Neymarja in svetovnega prvaka Lionela Messija, so izenačili tri minute pozneje prek Hugoja Ekitikeja, toda Lois Openda je domačim v 28. minuti priigral novo vodstvo. Slednji je bil tudi podajalec pri tretjem golu Lensa, ki ga je v 47. minuti dosegel Alexis Claude-Maurice.

Trener Lensa Franck Haise je po veliki zmagi dejal: "V nogometu se zgodijo čarobni trenutki in to je eden izmed njih. Zaslužili smo si zmago," Claude-Maurice pa je dodal: "Čutili smo, da občinstvo uživa v tekmi. Ta večer je res neverjeten."