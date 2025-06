Zlata žoga bo četrtič v zgodovini podeljena na podlagi dosežkov v eni sezoni in ne koledarskega leta. Tako se upošteva obdobje od 1. avgusta 2024 do 31. julija 2025. Slovesnost bo potekala 22. septembra, nominiranci pa bodo razkriti v avgustu.

Mbappe in Enrique v en glas: Zlata žoga pripada Dembeleju

Zdi se, da sta letos glavna kandidata za prestižno nagrado Ousmane Dembele in Lamine Yamal , ki imata za seboj odlični sezoni.

Lamine Yamal in Ousmane Dembele

Francoski krilni napadalec je s Paris Saint-Germainom osvojil Ligo prvakov, potem ko so Parižani v finalu povozili Inter iz Milana. PSG je skupaj z Dembelejem prav tako osvojil še francosko prvenstvo in pokalno tekmovanje. 28-letni Dembele, ki je letos igral v življenjski formi, je bil izbran za najboljšega posameznika elitne Lige prvakov in francoske Ligue 1, kjer je bil skupaj z Masonom Greenwoodom najboljši strelec (oba 21 golov).