Mbappe in Lewandowski v en glas: SP na vsaki dve leti? Ne, pod nobenim pogojem

Kylian Mbappe pa je prejel nagrado za najboljšega nogometaša leta in se obenem pridružil prepričanju starejšega kolega iz vrst münchenskega Bayerna, da bi bila organizacija svetovnega prvenstva v nogometu na vsaki dve leti velik absurd. "Zame osebno je nogometno svetovno prvenstvo največje reprezentančno tekmovanje na svetu. In če želimo, da tako ostane tudi v prihodnje, morajo odgovorni ljudje v Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) doumeti, da smo že tako (pre)obremenjeni s številnimi preizkušnjami tako na klubski kot na reprezentančni ravni. Če bi se Fifini načrti uresničili, bi tekmovanje izgubilo svoj čar oziroma smisel," je po zaključku uradnega dela dogodka Globe Soccer Award v Dubaju poudaril 22-letni napadalec Paris Saint-Germaina.

Mbappe je prepričan, da svetovno prvenstvo nikakor ne sme postati le še eno reprezentančno tekmovanje v nizu, rutina. "Imamo evropsko in svetovno prvenstvo, v zadnjih dveh letih še Ligo narodov ... Tu so še klubske obveznosti, kar skupaj nanese več kot 60 tekem v sezoni. Moramo ohraniti ta poseben občutek, ko se reprezentanca uvrsti na mundial in ko komaj čakaš, da boš po štirih letih znova pokazal, iz kakšnega testa si. Nogomet obožujem, a kar je preveč, je preveč," je dodal izjemni francoski reprezentančni krilni napadalec.

Lewandowski pa je izpostavil, da so na urniku profesionalnega nogometaša poleg tekem še številne druge obveznosti, ki terjajo svoj davek. "Če želijo ljudje videti nogometno igro na najvišji kakovostni ravni, torej vse, kar dela našo igro tako posebno in lepo, potem je treba spoštovati zdravje nogometašev. Imamo preveč tekem, preveč zahtevnih tednov in mesecev v letu. Tu so priprave pred klubsko sezono in pred velikimi reprezentančnimi dogodki, kar te izčrpa, zato smo priča vse težjim poškodbam. Fizično in psihično bi bilo nemogoče igrati še svetovno prvenstvo na vsaki dve leti. Preprosto nemogoče," se je pridušal "Lewa".