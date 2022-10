Mbappe in Messi poskrbela za novo zmago Parižanov

S tem je prednost pred drugouvrščenim Lorientom vsaj začasno povečal na šest točk. Tudi na tej tekmi je blestela naveza Kylian Mbapee - Leo Messi, prvi je dosegel dva gola in asistenco, drugi pa dve asistenci in gol. Brez Neymarja sta Messi in Mbappe tako vodila napad PSG-ja. Francoz in Argentinec sta si vlogi čudovito razdelila. Oba sta zadela po podaji nasprotnika.