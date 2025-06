Mbappe in Neymar sta poslala čestitko, Messijeva se je očitno nekje izgubila

OGLAS

Ko so iz pariške slačilnice odšli vsi najbolje plačani igralci in tisti, od katerih se je pričakoval naslov v elitni Ligi prvakov, so se stvari začele postavljati na svoje mesto. Luis Enrique je uspel sestaviti ekipo, ki ni le osvojila prvi naslov za PSG, ampak je tudi poslala jasno sporočilo. Pokazalo se je, da zvezdništvo in denar nista vse. Tokrat sta ostala v ozadju. Mlada ekipa fantov je dokazala, da so kemija med igralci, medsebojno razumevanje in spoštovanje tisto, kar resnično prinaša lovorike. V takšni ekipi namreč ni prostora za "jaz", temveč samo za "mi".

Prepričljiva zmaga s 5:0 v finalu, kjer smo bili v zadnjih letih vajeni videti le en ali dva zadetka, je nekaj, kar se bo zapisalo z zlatimi črkami v zgodovino. Po podatkih Uefe namreč nobena ekipa ni slavila v finalu Lige prvakov s tako visoko razliko od leta 1994, ko je AC Milan s 4:0 premagal Barcelono. In pri takšnem uspehu je treba izpostaviti moštveni duh. Brazilec Marquinhos, kapetan ekipe, je edini, ki je v klubu še od takrat, ko so Parižani nazadnje igrali v velikem finalu, leta 2020. In bili razočarani, močno razočarani, ko jih je v tistem koronskem letu premagal Bayern. Po sobotni tekmi so ga razumljivo prevzela čustva, videlo se je, koliko mu vse skupaj pomeni.

"Nikoli nisem pozabil vseh, ki so bili pred mano in ob meni, legendarnih igralcev, ki so si prav tako zaslužili osvojiti ta prestižni pokal. Čeprav ga niso osvojili, so pustili svoj pečat in odšli. Danes pa je zame velika čast, da sem kapetan ekipe, ki je ta naslov osvojila prvič, čast, ki jo bom za vedno nosil globoko v srcu," je dejal. "Čutim veliko olajšanje. Kot sem že povedal, moja čustva odražajo občutke vseh Parižanov. Ko je sodnik označil konec tekme, sem vedel, da so vsi trenutki, ki smo jih skupaj doživeli, pomagali rasti ekipi in klubu v to, kar smo danes. Takšen ponos je presegel vse meje," je še dodal. Meje, ki jih je ta ekipa uspela premakniti.

Zmaga Parižanov je navdihujoča pot za mnoge, in to ne le v športu, ampak tudi v življenju nasploh. Marsikdo bi se iz tega lahko veliko naučil, zgodbe pa se pišejo kar same. Čestitke v Pariz prihajajo z vseh strani, tudi od tistih, ki so si tako močno želeli tega uspeha, v tem mestu. "Veliki dan je končno tu, izjemna zmaga, ki odraža duh in slog celotnega kluba. Iskrene čestitke PSG-ju!," je bil jasen Kylian Mbappe.

Tako Francoz kot tudi Neymar sta se na družbenih omrežjih poklonila Francozom, medtem ko se je Messijeva čestitka očitno nekje izgubila. Ali pa tudi ne. Predsednik kluba Nasser Al-Khelaifi je namreč po odhodu Argentinca iz kluba kritiziral njegovo domnevno pomanjkanje "spoštovanja". "Preživel sem dve leti, ki mi nista bili v užitek," pa je priznal nogometaš. "Nisem bil srečen, niti med treningi niti med tekmami. Veliko dni je bilo takšnih. Težko sem se prilagodil vsemu temu," je še dodal po razhodu. So se pa uspeli prilagoditi drugi, tisti, ki so v finalu v soboto v zrak dvignili lovoriko elitne Lige prvakov.