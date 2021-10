Mbappe iz 'pozne' enajstmetrovke poskrbel za tesno zmago PSG-ja

Francoski napadalec je tako prekinil post štirih tekem oziroma najdaljšega brez zadetka po maju 2018. Hkrati je PSG-ju, ki je tokrat igral pošteno oslabljen (zaradi reprezentančnih obveznosti so manjkali Leo Messi, Neymar, Marquinhos in Leandro Paredes), zagotovil deveto zmago v prvenstvu in dvaindvajseto zaporedno tekmo brez poraza proti ekipi iz Angersa. To je najdaljši niz PSG proti ekipam iz Ligue 1; 15 zmag, sedem neodločenih izidov.

Angers kljub porazu ostaja pri vrhu razpredelnice; to je zanj šele drugi poraz v prvenstvu, ob štirih zmagah in štirih remijih. Prvi zadetek na tekmi je v mrežo domačinov pospravil Angelo Fulgini, na 1:1 je v 69. minuti tekme izenačil Danilo, končni izid pa je v 87. minuti tekme, kot že zapisano, postavil Mbappe. Za Mbappeja je to bila še tretja zaporedna tekma – vključujoč reprezentančne preizkušnje – z doseženim golom in podajo hkrati.

Izid:

PSG - Angers 2:1 (0:1)

Danilo 69., Mbappe 87.; Fulgini 36.