Mbappe izenačil Ronalda, lahko postane njegov naslednik?

'Ena, dve, tri, Hala Madrid!'

To so besede, ki sta jih na stadionu Bernabeu na predstavitvi pred najzvestejšimi privrženci kluba izrekla tako Cristiano Ronaldo kot tudi Kylian Mbappe. Oba sta ob prihodu razprodala madridsko trdnjavo in pred več kot 80.000 navijači poljubila grb kraljevega kluba, dejstvo pa je, da sta se pridružila povsem drugačnima zasedbama v popolnoma različnih nogometnih obdobjih.

Mbappe okrepil najboljšo ekipo na svetu, Ronaldo pač ne

Leta 2009 je Real Madrid Manchester Unitedu nakazal 94 milijonov evrov in podrl takratni rekord za najdražji prestop. V zameno za vrtoglavi znesek so dobili najbolj vročega nogometaša na svetu, kar so po porazni sezoni krvavo potrebovali. Ronaldo se je v špansko prestolnico preselil le nekaj tednov za tem, ko je Barcelona na Bernabeuu slavila s 6:2 in pozneje osvojila zgodovinski trojček. Zdelo se je, da zvezdniški zasedbi Barcelone, ki jo je takrat vodil Pep Guardiola, ne more konkurirati nihče, a so se zadeve po prihodu Ronalda spremenile. Portugalec je zaradi poškodb izpustil precejšen del debitantske sezone, naslednjo sezono sklenil kot najboljši strelec lige, v 2011/12 pa so s soigralci postali prva ekipa, ki je sezono španskega prvenstva sklenila na prvem mestu s trimestnim številom točk.

Sledila so neverjetna leta Real Madrida, s katerim je Ronaldo štirikrat pokoril Evropo, osvojil kopico individualnih nagrad, leta 2018 pa s selitvijo v Torino strl srca navijačev kraljevega kluba. Kot njegovega naslednika so slabo leto pozneje pripeljali Edena Hazarda, ki se je v zgodovino zapisal kot eden najslabših nogometnih nakupov. A galaktiki tega niso objokovali, učinek Ronalda pa se je razporedil na več izvrstnih posameznikov. Vinicius Junior in Rodrygo sta se v španski prestolnici razvila v dva izmed najboljših napadalcev na svetu, dodatno nevarnost za nasprotnikova vrata pa je julija 2023 prinesel prihod Juda Bellinghama. Angleški vezist se je hitro privadil na novo okolje, se v ekipi brez prave špice prelevil v lažno devetico in v prvih mesecih zadeval kot za stavo. Madridski Real je z ekipo, polno nogometašev svetovnega kova, osvojil La Ligo in Ligo prvakov, zvezdniško zasedbo pa je poleti okrepil še Mbappe, ki se je iz francoske v špansko prestolnico po izteku pogodbe preselil brez odškodnine.

Primerjava debitantskih sezon

Uvodne tekme Ronalda in Mbappeja v Madridu so bile povsem drugačne. Portugalski napadalec je na prvih sedmih tekmah zabil devet golov, nato pa se zaradi poškodbe gležnja za dva meseca preselil z zelenice na tribuno. 26-letni Francoz je na uvodnih sedmih tekmah zadel le trikrat, za mejnik devetih zadetkov pa potreboval kar 19 tekem. Omenjeno obdobje je Mbappe ocenil kot "dno svoje kariere" in ob tem obljubil, da bo dokazal, kakšen nogometaš je v resnici. In kar je obljubil, je tudi uresničil. Na zadnjih 21 tekmah je sodeloval pri 21 zadetkih, minuli vikend na ligaški preizkušnji proti Leganesu pa s svojim 32. in 33. golom v belem dresu izenačil Ronaldove debitantske številke. A, kot že rečeno, je imel portugalski zvezdnik v sezoni 2009/10 veliko težav s poškodbami. Za 33 zadetkov je potreboval 35 tekem, Mbappe pa jih je do tega dne odigral že 46. Ronaldo je tako zabil 0,94 gola na tekmo, Mbappe pa je trenutno pri 0,72. Odstotek govori v prid enega najboljših igralcev v zgodovini tudi, ko je govora o zadetkih, prek katerih je Real Madrid na tekmi prišel do vodstva oziroma izenačenja – Ronaldo je teh zabil 14, Mbappe pa za zdaj 13. Galaktike do konca sezone čaka še vsaj 12 tekem, v primeru uspeha v četrtfinalu Lige prvakov proti Arsenalu še nekaj več, tako da bo imel Mbappe še veliko priložnosti, da z vidika zadetkov preseže Ronaldovo številko iz sezone 2009/10. A če želi v Madridu postati naslednik svojega idola, bo moral na trenutnem oziroma še višjem nivoju igrati še veliko let.

