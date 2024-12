Mbappe manjkal na Realovem božičnem kosilu, a ne bo dolgo odstoten z zelenic

Po nekaj neprepričljivih predstavah galaktikov je zmaga s 3:2 proti Atalanti v vrste madridskega Reala vnesla veliko dodatnega optimizma. Da je gostojoče slavje proti Bergamascom pomembno vplivalo na samozavest nogometašev, je priznal tudi trener Carlo Ancelotti."To je bil pomemben trenutek za nas in uspelo nam je slaviti zmago na težki tekmi. Izkazali smo predanost, kvaliteto, pravi odnos in kolektivno delo," je dejal italijanski strateg.