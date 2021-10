Mbappe je postavil pogoj: Sodelovanje na OI v Parizu želim imeti v pogodbi

Poletne olimpijske igre se bodo naslednjič odvijale v Franciji, in sicer v Parizu poleti leta 2024. Ena izmed želja mladega Francoza Kyliana Mbappeja je, da bi tudi sam prisostvoval dogodku. Kot je navedel, je to njegova otroška želja. Član francoskega velikana PSG zaenkrat še nima zagotovljene jasne prihodnosti – Parižani si želijo z njim podaljšati pogodbo, toda v svoje vrste ga želi zvabiti tudi madridski Real. Preden bo napadalec podpisal naslednjo pogodbo, pa je poslal klubom jasno sporočilo – Olimpijskih iger v domačem mestu si vsekakor ne želi zamuditi.

Na vprašanje, kako si bo zagotovil igranje na olimpijskem dogodku, ki se bo odvijal med 26. julijem in 11. avgustom, je za časnik Le Parisien odgovorila kar njegova mama Fayza Lamari, ki je bralcem zelo jasno povedala: "To bo zapisano v njegovi pogodbi. Potem se bodo morali odločiti. Igre so v njegovem domačem kraju, PSG ne nasprotuje temu." Toda dejstvo je, da so mu Parižani onemogočili nastop na letošnjih olimpijskih igrah, ki so se odvijale v Tokiu. Znano pa je tudi, da je klubski koledar v tem času (ko se odvijajo igre) že močno obremenjen, pred dogodkom se bo v Nemčiji med junijem in julijem odvijalo tudi evropsko prvenstvo v nogometu. Za klube zna biti to resen problem.

V pismu, ki ga je Mbappe razkril za časnik L'Equipe, je igralec pojasnil, zakaj ne želi opustiti otroških sanj. "Ko vidiš, kaj vse so dosegli Francozi – zmagali smo v odbojki in rokometu, bili smo finalisti v košarki proti ZDA ... Upam, da bom lahko to tudi sam doživel z ekipo, ki združuje najboljše nogometaše." Olimpijske igre v Londonu so se takrat komaj 13 -letnemu nogometašu močno zasidrale v spomin – takrat si je dejal, da želi biti nekoč tudi sam del tega globalnega športnega dogodka.