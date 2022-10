Mbappe junak osme prvenstvene zmage PSG-ja

Osma tekma in osmi zadetek za Kyliana Mbappeja v tej sezoni francoskega prvenstva.

Kljub sanjskemu uvodu v novo sezono si PSG še ni priigral večje prednosti, za ovratnik mu namreč diha Marseille, ki je prav tako še neporažen in ima le dve točki manj od Kyliana Mbappeja in druščine. Tretji je Lorient, ki s tekmo manj zaostaja za šest točk.

Poleg obračuna PSG – Nice smo v Ligue 1 v soboto spremljali še eno tekmo, in sicer je Stade Rennais na gostovanju s 3:1 slavil v rojstnem mestu Arsena Wengerja – Strasbourgu. Rennes je trenutno peti in v nizu petih tekem brez poraza, Strasbourg pa je na skromnem 18. mestu, ima le eno zmago in dva remija.