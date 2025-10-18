Svetli način
Nogomet

Mbappe kupuje luksuzne avtomobile, nima pa vozniškega dovoljenja

Madrid, 18. 10. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 43 minutami

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je v času svoje kariere zbral pravo floto prestižnih vozil, med katerimi sta tudi Ferrari SF90 v vrednosti 460.000 evrov in Cadillac Escalade, ki stane okoli 260.000 evrov. Zdaj pa je od BMW-ja, v okviru partnerstva z Real Madridom, prejel še električni BMW i7 s svojo osebno registrsko tablico. Težava je le ena: Mbappe nima vozniškega dovoljenja.

Kylian Mbappe je svojo zbirko luksuznih avtomobilov dopolnil z novim, personaliziranim BMW-jem, a Francoz nima vozniškega dovoljenja, zato svojih superavtov sploh ne more zapeljati. To pa ni ustavilo BMW-ja, da mu ne bi podaril unikatnega avtomobila z njegovim imenom na tablici.

Na družbenih omrežjih so objavili posnetke, na katerih Mbappe ponosno pozira ob avtomobilu v vrednosti 184.000 evrov, medtem ko kaže na registrsko tablico s svojim podpisom. BMW je namreč vsakemu članu Real Madrida podaril svoj model i7, saj s klubom sodelujejo že četrto sezono.

Med drugimi vozili v Mbappejevi zbirki so še Ferrari 488 Pista, Ferrari SF90, Cadillac Escalade ... A ker nima vozniškega dovoljenja, ga morajo povsod voziti šoferji. 

Francoski napadalec je leta 2023 pojasnil, da mu v mladosti vozniški izpit preprosto ni bil pomemben: "To je ena izmed slabosti zgodnjega uspeha – zamudiš preproste stvari, kot je pridobitev vozniškega dovoljenja. Mislim, da ga ima skoraj vsak. Za mnoge je to nuja, zame pa ni bila. Čeprav pomeni neodvisnost, sem svojo neodvisnost dosegel že zgodaj, saj sem imel na voljo voznike. Nikoli ni bila prioriteta."

Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista FOTO: AP

Po poročanju francoskih medijev naj bi mu PSG celo ponudil pomoč pri organizaciji ur vožnje, vendar Mbappe tega ni izkoristil. Medtem pa je njegova mama Fayza Lamari nedavno spregovorila o sinovih težavah z življenjem v soju žarometov in razkrila, da bi njen sin najraje vozil Peugeot 206 po obvoznici, samo da bi se spet počutil normalno.

"Res se je vozil z 206-ko po obvoznici, samo da bi videl, kakšen je občutek. Zdaj ne more več niti po ulici hoditi. To me žalosti. Vedno sem ločevala njegovo športno kariero od človeka, ki postaja. Tam me najbolj navdušuje – kako zna načrtovati sezono in uravnavati vzpone ter padce," je dodala.

Takšnih primerov je v svetu športa veliko

Eden izmed odličnih športnikov brez vozniškega dovoljenja je tudi tenisač Holger Rune. Danec, ki je na 11. mestu na svetovni teniški lestvici ATP, si je kupil še en luksuzni avtomobil, vendar pa ga ne more voziti, ker še nima vozniškega dovoljenja.

Tokrat si je 22-letnik kupil avto znamke Porsche 911, ki je v njegovi garaži v Monte Carlu parkiran poleg dveh dragih avtomobilov znamke BMW. Teniški igralec živi v sredozemski kneževini Monako zaradi nižjih davkov.

"Žal ga lahko samo gledam, ga božam in vozim, ne da bi sploh prižgal motor. Nimam vozniškega dovoljenja, moje življenje, polno nenehnih potovanj, pomeni, da nimam časa za izpit in ure vožnje, zato sem se doslej udeležil le nekaj ur vožnje z inštruktorjem," je Rune povedal švedskemu dnevniku Expressen.

Časopis je izračunal, da je Porsche vreden približno 200.000 evrov, kar še vedno ni v razredu švedskega nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića, ki ima že 14 avtomobilov prestižnih znamk, najdražjega od njih, Ferrarija F80, pa je kupil 3. oktobra, na svoj 44. rojstni dan, za 3,6 milijona evrov.

Rune, ki je po poročanju švedskega časopisa v tej sezoni zaslužil 2,5 milijona evrov, je pojasnil, da bi si lahko privoščil veliko dražje avtomobile, vendar se mora najprej naučiti voziti, preden jih bo kupil.

