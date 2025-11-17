'Mbappe lahko ob pomoči soigralcev letos osvoji Ligo prvakov'

Karim Benzema se je Real Madridu pridružil v zgodovinskem poletnem prestopnem roku leta 2009, ko so klub med drugimi okrepili še Cristiano Ronaldo, Kaka in Xabi Alonso. Slednji je zdaj trener belega baleta. "Ko sva skupaj igrala, je bil isti, kot je zdaj, ko je trener. Pod njim igra ekipa nogomet, ki mi je všeč. Čeprav je tam le pol leta, lahko rečem, da mu gre odlično," je o Alonsu dejal Benzema.

Ta je z galaktiki osvojil vse, kar se je dalo osvojiti, odlično pa mu gre tudi v Savdski Arabiji, kjer je z Al Ittihadom slavil v prvenstvu in v pokalu. Kljub temu da je igranje v Madridu že nekaj časa preteklost, je klub v njegovem življenju prisoten na dnevni ravni. "Gledam tekme Reala, spremljam tudi Ligo prvakov, ki je zame posebno tekmovanje," je povedal 37-letni francoski napadalec.