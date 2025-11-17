'Mbappe lahko ob pomoči soigralcev letos osvoji Ligo prvakov'

Karim Benzema se je Real Madridu pridružil v zgodovinskem poletnem prestopnem roku leta 2009, ko so klub med drugimi okrepili še Cristiano Ronaldo, Kaka in Xabi Alonso. Slednji je zdaj trener belega baleta. "Ko sva skupaj igrala, je bil isti, kot je zdaj, ko je trener. Pod njim igra ekipa nogomet, ki mi je všeč. Čeprav je tam le pol leta, lahko rečem, da mu gre odlično," je o Alonsu dejal Benzema.
Ta je z galaktiki osvojil vse, kar se je dalo osvojiti, odlično pa mu gre tudi v Savdski Arabiji, kjer je z Al Ittihadom slavil v prvenstvu in v pokalu. Kljub temu da je igranje v Madridu že nekaj časa preteklost, je klub v njegovem življenju prisoten na dnevni ravni. "Gledam tekme Reala, spremljam tudi Ligo prvakov, ki je zame posebno tekmovanje," je povedal 37-letni francoski napadalec.
Izkušeni nogometaš je navdušen tudi nad učinkom Kyliana Mbappeja, ki je po njegovih besedah veliko boljši kot prejšnjo sezono. "Zabijanje golov ni zanj nič novega. To je počel pri PSG-ju, v Realu pa jih bo dosegel še več. Morda se na kakšni tekmi ne bo dotaknil žoge, ampak pomembno je, da ko dobi priložnost, zabije. Real ga potrebuje in proti nasprotnikom, kot sta Atletico in Liverpool, mora doseči gol," je o rojaku povedal Benzema, ki se hkrati zaveda, da Mbappe ne more igrati sam.
"Mora sodelovati z Viniciusom in ostalimi nogometaši. Če bo, lahko letos prinese Ligo prvakov. Ampak za to potrebuje soigralce, s katerimi mora komunicirati. Njegova naloga je doseganje zadetkov, ostali morajo prispevati podaje. Je vse boljši, ampak pomembno je, da v ospredje stopi takrat, ko ga ekipa najbolj potrebuje," je o 26-letnem napadalcu dodal 11 let starejši Benzema.
