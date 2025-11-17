Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Mbappe lahko ob pomoči soigralcev letos osvoji Ligo prvakov'

Džida, 17. 11. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Odkar je Karim Benzema zapustil Real Madrid, sta minili že več kot dve leti. Glede na to, da je velik del svoje kariere preživel v španski prestolnici, ni presenečenje, da še vedno podrobno spremlja kraljevi klub. "Mbappe lahko ob pomoči ostalih igralcev prinese Ligo prvakov," je med drugim povedal v pogovoru za španski časnik AS.

Kylian Mbappe in Karim Benzema
Kylian Mbappe in Karim Benzema FOTO: AP

Karim Benzema se je Real Madridu pridružil v zgodovinskem poletnem prestopnem roku leta 2009, ko so klub med drugimi okrepili še Cristiano Ronaldo, Kaka in Xabi Alonso. Slednji je zdaj trener belega baleta. "Ko sva skupaj igrala, je bil isti, kot je zdaj, ko je trener. Pod njim igra ekipa nogomet, ki mi je všeč. Čeprav je tam le pol leta, lahko rečem, da mu gre odlično," je o Alonsu dejal Benzema.

Ta je z galaktiki osvojil vse, kar se je dalo osvojiti, odlično pa mu gre tudi v Savdski Arabiji, kjer je z Al Ittihadom slavil v prvenstvu in v pokalu. Kljub temu da je igranje v Madridu že nekaj časa preteklost, je klub v njegovem življenju prisoten na dnevni ravni. "Gledam tekme Reala, spremljam tudi Ligo prvakov, ki je zame posebno tekmovanje," je povedal 37-letni francoski napadalec.

Kylian Mbappe in Karim Benzema
Kylian Mbappe in Karim Benzema FOTO: Profimedia

Izkušeni nogometaš je navdušen tudi nad učinkom Kyliana Mbappeja, ki je po njegovih besedah veliko boljši kot prejšnjo sezono. "Zabijanje golov ni zanj nič novega. To je počel pri PSG-ju, v Realu pa jih bo dosegel še več. Morda se na kakšni tekmi ne bo dotaknil žoge, ampak pomembno je, da ko dobi priložnost, zabije. Real ga potrebuje in proti nasprotnikom, kot sta Atletico in Liverpool, mora doseči gol," je o rojaku povedal Benzema, ki se hkrati zaveda, da Mbappe ne more igrati sam.

"Mora sodelovati z Viniciusom in ostalimi nogometaši. Če bo, lahko letos prinese Ligo prvakov. Ampak za to potrebuje soigralce, s katerimi mora komunicirati. Njegova naloga je doseganje zadetkov, ostali morajo prispevati podaje. Je vse boljši, ampak pomembno je, da v ospredje stopi takrat, ko ga ekipa najbolj potrebuje," je o 26-letnem napadalcu dodal 11 let starejši Benzema.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet karim benzema real madrid kylian mbappe
Naslednji članek

'Mancini me je ves čas grabil za zadnjico. Hvala mu za to. Zabil sem mu dva gola'

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
17. 11. 2025 16.41
Končno ga lahko še tudi Ajax, ki je zaenkrat zadnji...
ODGOVORI
0 0
RUBEŽ
17. 11. 2025 16.01
+2
Pomembna sta predvsem dva igralca. Perez in sodnik. Vse drugo je postranskega pomena.
ODGOVORI
2 0
26250440
17. 11. 2025 15.54
+2
edino kako lahko to osvoji so penali in sodniki....
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330