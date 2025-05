Mbappe sije: Zlati čevelj gre v roke zvezdnika Reala

Kylian Mbappe je končal sezono kot najboljši strelec španskega prvenstva in osvojil pokal pichichi. Prvič v karieri je osvojil tudi zlato kopačko kot najboljši strelec domačih evropskih tekmovanj.

S tem podvigom se je Mbappe pridružil elitni družbi in postal šele tretji zvezdnik los blancosov, ki je osvojil zlati čevelj po Hugu Sanchezu v sezoni 1989/90 in Cristianu Ronaldu, ki je to lovoriko domov odnesel v štirih različnih sezonah (2007/08, 2010/11, 2013/14 in 2014/15). V sezoni 2013/14 sta si zlati čevelj razdelila Ronaldo in Luis Suarez.

Lionel Messi je zbral največ evropskih zlatih čevljev, in sicer šest.

Mbappe je dosegel oba zadetka ob sobotni zmagi Real Madrida z 2:0 nad Real Sociedadom, s čimer se je za dva zadetka oddaljil od Mohameda Salaha, ki je za Liverpool na 38 tekmah zadel 29-krat.