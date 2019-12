Mbappe: Ljudje mislijo, da sem se spremenil, a to je daleč od resnice

Pred štirimi dnevi je dopolnil komaj 21 let, a je že lep čas eden največjih zvezdnikov evropskega in svetovnega nogometa. Kylian Mbappe napreduje vse hitreje in močneje, lovorike in priznanja posledično vse bolj polnijo njegove domače vitrine, med katerimi je tudi zadnja za najboljšega francoskega nogometaša v iztekajočem se koledarskem letu.

Lažna percepcija

"Bil bi nor, da bi zdaj, ko sem pridobil določen status tako na klubski kot na reprezentančni ravni, menil, da sem najpametnejši in najboljši na svetu. Daleč od tega, saj se zavedam, da je pred menoj še dolga in trnova pot. Drži, da se je moj status nogometaša v zadnjih dveh letih in pol spremenil, saj si ne nazadnje delim garderobo z največjimi nogometnimi zvezdniki, a to ne pomeni, da sem najboljši. Da sem boljši od njih, saj se moram še veliko naučiti. Percepcija tipa, ki je tako obseden z uresničitvijo lastnih ciljev - celo za ceno uspeha moštva -, je velika neresnica. To me žalosti, a obenem dodatno motivira, da ljudem dokažem nasprotno," je poudaril eden od največjih biserov svetovnega nogometa in se v nadaljevanju dotaknil odnosa z brazilskim superzvezdnikom Neymarjem.

Spor z Neymarjem velika izmišljotina

"Ko sem se pridružil PSG-ju, ni bilo debate. Neymar je bil in še vedno je v mojih očeh nogometni vzornik, nekdo, ki ga še danes nadvse rado in pozorno poslušam, ko mi svetuje. Je nogometaš najvišje kakovostne ravni, ki ga PSG krvavo potrebuje na poti do tako želene osvojitve lige prvakov. Ko se je nekaj mesecev pred začetkom svetovnega prvenstva v Rusiji poškodoval, so se začela medijska natolcevanja in laži o najinem domnevnem rivalstvu. Še posebej po tem, ko je Francija zmagala na omenjenem tekmovanju, je šlo vse skupaj čez meje dobrega okusa. Priznam, presenetilo me je, zelo me je presenetilo, a moral sem živeti s tem. Čeprav vseskozi poudarjam, da sem v Pariz prišel pomagati taistemu Neymarju in druščini na poti do uresničitve začrtanih ciljev," se na govorice o domnevnem sporu z brazilskim nogometnim virtuozom danes požvižga Mbappe in ob koncu izpostavi, da je ena od njegovih največjih želja nekoč nastopiti na olimpijskih igrah v dresu z državnim grbom.