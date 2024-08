Mbappe: Mi smo Real Madrid, mi nimamo omejitev

Francoz je bil po tekmi zadovoljen: "Bil je odličen večer. Dolgo sem čakal na ta trenutek. Igrati v tem dresu in s tem grbom za te navijače, to je zame velik trenutek. Osvojitev naslova je zelo pomembna, saj se zavedamo, da moramo tu vedno zmagati."

25-letni Mbappe je začel superpokalni obračun in odigral 82 minut. V 68. minuti je prejel lepo podajo Juda Bellinghama in z desno nogo močno streljal v zgornji kot Atalantinih vrat za končnih 2:0.

Nad novim soigralcem je bil po tekmi navdušen Federico Valverde, strelec prvega zadetka, ki ga je posvetil nekdanjemu soigralcu Toniju Kroosu in svoji ženi.

"To je seveda izjemno, še posebej po vseh teh govoricah v zadnjem času, kako bo njegov prihod vplival na našo garderobo. Mislim, da je njegova predstava utišala precej kritikov. Pokazala je, da je med nami prisotna kolegialnost in da je predan uspehu z nami. To pove precej o njegovi zrelosti in o tem, kako imeniten igralec je. Vesel sem, da je dobro začel in upam, da lahko skupaj vnesemo precej radosti med navijače," pravi Urugvajec.