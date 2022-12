Mbappe mož odločitve za tesno zmago PSG-ja

Marquinhos je v 51. minuti nato dosegel avtogol, za nameček pa je Neymar v 62. minuti zaradi simuliranja dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Parižani, ki so kljub igralcu manj imeli več kot 70 odstotkov časa žogo v posesti, so do zmage prišli v 95. minuti, ko je najstrožjo kazen uspešno izvedel Kylian Mbappe, s 13 goli prvi strelec lige.

V Ajacciu je edini gol na tekmi dosegel Youcef Belaili, ki je v 40. minuti izkoristil enajstmetrovko. Angers, pri katerem je Miha Blažič igral celo tekmo, tako še naprej zaseda zadnje mesto z osmimi točkami, medtem ko jih ima Ajaccio, ta je bil na tekmi sicer statistično nekoliko slabši, po novem 15.

Na drugi popoldanski tekmi sta se Troyes in Nantes razšla z 0:0. Auxerre je doma z 2:3 izgubil proti Monacu, pri čemer je 17-letni strelec dveh golov Eliesse Ben Seghir zmagovitega dosegel v 85. minuti.

Clermont je z 0:2 klonil pred Lillom, Brest pa pred Lyonom z 2:4.

Francosko prvenstvo, 16. krog, izidi sredinih tekem:

PSG - Strasbourg 2:1 (1:0)

Ajaccio - Angers 1:0 (1:0)

(Miha Blažič je igral celo tekmo za Angers).

Troyes - Nantes 0:0

Auxerre - Monaco 2:3 (1:1)

Clermont Foot - Lille 0:2 (0:0)

Brest - Lyon 2:4 (1:3)