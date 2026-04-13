Mbappe prvi strelec La lige, za ovratnik pa mu diha Kosovec

Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Kylian Mbappe je nagrado Pichichi za najboljšega strelca La lige osvojil že lani, ko je dosegel 31 zadetkov, štiri več kot Barcelonin Robert Lewandowski. Realova desetica tudi letos prednjači na lestvici strelcev španskega prvenstva. Čeprav je v letošnji sezoni zaradi številnih težav s poškodbami zaigral le na 26 tekmah, je na njih dosegel 23 zadetkov, kar je največ med vsemi nogometaši španske lige.

Prvi zasledovalec Francoza pa je, nekoliko presenetljivo, kosovski napadalec Vedat Muriqi. 31-letnik, ki nastopa v dresu Mallorce, je v letošnji sezoni nabral že 21 zadetkov. Muriqi se je odlično izkazal tudi na nedavni tekmi proti Realu, v 91. minuti je zatresel mrežo galaktikov in poskrbel za zmago domačih, na zadnji tekmi proti Rayu Vallecanu pa je bil natančen dvakrat in se s tem Francozu močno približal v tekmi za nagrado, ki jo najboljšemu strelcu prvenstva podeljuje španski časnik Marca.

S precejšnjim zaostankom za vodilnima tretje mesto na lestvici strelcev trenutno zaseda Ante Budimir iz Osasune, ki je pri 16 zadetkih. Hrvat je bil že lani dolgo v igri za Pichichi, na koncu je zasedel tretje mesto. S 15 zadetki sledi Lamine Yamal, enega manj pa je dosegel njegov soigralec pri Barceloni Ferran Torres.

Pri 12 golih sta izenačena Lewandowski in Mikel Oyarzabal iz Real Sociedada, enajst pa so jih zbrali zvezdnik Real Madrida Vinicius Junior, Celtin Borja Iglesias, Lucas Boye iz Alavesa in Raphinha, ki je bil v dresu Barcelone lani najboljši strelec Lige prvakov. Do konca sezone španskega prvenstva je sicer ostalo le še sedem krogov.