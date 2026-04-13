Nogomet

Mbappe prvi strelec La lige, za ovratnik pa mu diha Kosovec

Madrid, 13. 04. 2026 18.14 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe in Vedat Muriqi

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je v letošnji sezoni s 23 zadetki trenutno prvi strelec španskega prvenstva. Napadalec Real Madrida je tako prvi favorit za nagrado Pichichi, ki jo nogometašu z največ doseženimi goli v La ligi podeljuje španski časnik Marca. Mu pa se je v zadnjih krogih precej približal 31-letni Kosovec v dresu Mallorce Vedat Muriqi.

Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kylian Mbappe je nagrado Pichichi za najboljšega strelca La lige osvojil že lani, ko je dosegel 31 zadetkov, štiri več kot Barcelonin Robert Lewandowski.

Realova desetica tudi letos prednjači na lestvici strelcev španskega prvenstva. Čeprav je v letošnji sezoni zaradi številnih težav s poškodbami zaigral le na 26 tekmah, je na njih dosegel 23 zadetkov, kar je največ med vsemi nogometaši španske lige.

Nogometaše Real Madrida v sredo čaka povratna tekma četrtfinala Lige prvakov proti münchenskemu Bayernu. Kraljevi klub bo na Bavarskem lovil gol zaostanka, obračun evropskih velikanov pa bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Prvi zasledovalec Francoza pa je, nekoliko presenetljivo, kosovski napadalec Vedat Muriqi. 31-letnik, ki nastopa v dresu Mallorce, je v letošnji sezoni nabral že 21 zadetkov.

Muriqi se je odlično izkazal tudi na nedavni tekmi proti Realu, v 91. minuti je zatresel mrežo galaktikov in poskrbel za zmago domačih, na zadnji tekmi proti Rayu Vallecanu pa je bil natančen dvakrat in se s tem Francozu močno približal v tekmi za nagrado, ki jo najboljšemu strelcu prvenstva podeljuje španski časnik Marca.

Vedat Muriqi
FOTO: Profimedia

S precejšnjim zaostankom za vodilnima tretje mesto na lestvici strelcev trenutno zaseda Ante Budimir iz Osasune, ki je pri 16 zadetkih. Hrvat je bil že lani dolgo v igri za Pichichi, na koncu je zasedel tretje mesto.

S 15 zadetki sledi Lamine Yamal, enega manj pa je dosegel njegov soigralec pri Barceloni Ferran Torres.

Težka preizkušnja v Ligi prvakov je tudi pred nogometaši Barcelone, ki bodo v torek na gostovanju pri Atletico Madridu lovili dva gola zaostanka. Povratno tekmo četrtfinala bomo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Pri 12 golih sta izenačena Lewandowski in Mikel Oyarzabal iz Real Sociedada, enajst pa so jih zbrali zvezdnik Real Madrida Vinicius Junior, Celtin Borja Iglesias, Lucas Boye iz Alavesa in Raphinha, ki je bil v dresu Barcelone lani najboljši strelec Lige prvakov.

Do konca sezone španskega prvenstva je sicer ostalo le še sedem krogov.

Liga prvakov
FOTO: 24ur.com
LA LIGA ŠPANSKO PRVENSTVO PICHICHI KYLIAN MBAPPE VEDAT MURIQI

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
13. 04. 2026 19.47
V medsebojnih srečanjih...... Vedat : Kylian 2:0
Odgovori
0 0
Luigi Taveri II.
13. 04. 2026 19.42
Že lani je bil prvi strelec, ker Barcelona zaradi bonusov ni mogla dovoliti Lewi
Odgovori
0 0
Kolllerik
13. 04. 2026 19.30
Res nefer primerjava do Muriqija, saj ima le ta dosti manj penalov na svojemu kontu..
Odgovori
0 0
Loptass
13. 04. 2026 19.14
Glede na napihovanje Mbappeja s strani njegovih zbhloencev, je verjetno celo malo sramotno, da ima nek napadalec Mallorce, zgolj en gol iz igre manj od njega. Če bi imel Muriqi toliko priložnosti kot Mbappe, bi imel celo več golov iz igre.
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
13. 04. 2026 19.35
Tudi Zlata kopačka , ki sta si jo delila Suarez in Ronaldo z 31 goli.... prvi ni izvajal imel niti ene enajstmetrovke, ker je za to bil Steven Gerrard, Ronaldo pa 6 golov z bele točke
Odgovori
+1
1 0
