Mbappe sredi podelitve osupnil Francijo: Če povem še kaj, bo preveč

Sindikat francoskih profesionalnih nogometašev (UNFP) je Kylianu Mbappejupodelil nagrado za najboljšega posameznika v Ligue 1, poleg tega pa je napadalec Paris Saint-Germaina na nedeljski slovesnosti prejel tudi nagrado za mladega nogometaša leta. Mbappe je bil za najboljšega mladega igralca izbran že na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je s francosko izbrano vrsto osvojil tudi naslov prvaka.

Še vedno zgolj 20-letni Parižan je v tej sezoni Ligue 1 na 28 tekmah prispeval 32 golov in šest podaj, po prestani kazni, ki jo je dobil zaradi izključitve v finalu francoskega pokala, pa bo imel ta konec tedna proti Reimsu zadnjo priložnost, da na lestvici za zlati čevelj ujame Barceloninega asa Lionela Messija, za katerim zaostaja za štiri gole. A bolj kot karkoli je odmeval govor mladega napadalca po prejemu nagrade.

MBAPPE

'Prvo ali drugo razpotje v karieri'

"Mislim, da je to zame zelo pomemben trenutek, saj čutim, da se približujem prvemu ali drugemu razpotju v moji karieri. Tu sem spoznal veliko reči in čutim, da je morda napočil čas za večjo odgovornost," je na odru dejal nekdanji član AS Monaca.

"Upam, da bo to s PSG, kar bi mi bilo v veliko zadovoljstvo, ali pa morda kje drugje z novim projektom. Kakorkoli ... Rad bi se vam zahvalil,"je še dodal.

Seveda je bil Mbappe nato po koncu dogodka deležen številnih vprašanj novinarjev in dejal je, da je vse, kar je povedal, izrekel načrtno. Dodal je celo, da je bilo to njegovo "sporočilo".

Njegovim besedam je potrebno verjeti

"Rekel sem, kar sem moral reči. Ko si na tako pomembnem dogodku, lahko pošiljaš sporočila. Mislim, da sem jaz svojega poslal. Če povem še kaj, bo preveč. Ne bo enako in to ni sporočilo, ki ga želim poslati. Nisem se obotavljal. Mislim, da je bil to pravi trenutek ,da sem to povedal. Sem predana oseba, zato tistemu, kar povem, verjemite. To je bil pravi trenutek, zato sem to povedal,"je po že tretji zaporedni zmagi v kategoriji mladih nogometašev povedal Mbappe.

Seveda se je uvrstil tudi v najboljšo postavo, kjer so poleg njega še soigralci Brazilci Thiago Silva, Marquinhosin Neymar Jr., ki na podelitev ni prišel, Argentinec Angel Di Mariain Italijan Marco Verratti. Trener PSG Thomas Tuchelni dobil nagrade za najboljšega trenerja, saj ga je premagal Christophe Galtier, vratarja Parižanov Alphonsa Areoalajapa je ugnal še en član Lilla Mike Maignan. Lillov napadalec Loic Remyje zabil tudi najlepši gol sezone, Realov napadalec Karim Benzemapa je najboljši Francoz, ki igra v tujini.

MBAPPE