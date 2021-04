Mbappe, Neymar in Verratti – pariški trikotnik uspeha?

Pred sredinim obračunom polfinala lige prvakov na Parku princev, kjer se bosta srečala Paris Saint-Germain in Manchester City, sta trenutno obe moštvi na krilih ugodnih rezultatov na domačih prvenstvih. Morda velja omeniti pomembnost Cityjeve zmage, kajti v finalu pokala EFL so premagali Tottenham Hotspur, medtem ko so Parižani uživali v zmagi na domačem prvenstvu.