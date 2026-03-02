Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Mbappe, nezadovoljen z oskrbo v Madridu, odpotoval v domovino

Madrid, 02. 03. 2026 16.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Napadalec Real Madrida Kylian Mbappe se že dlje časa ukvarja s poškodbo kolena, kot poroča španska Marca, pa je Francoz vse bolj nezadovoljen z zdravniško oskrbo kluba. Tako naj bi se že prejšnji teden vrnil v domovino in se o svojem zdravstvenem stanju posvetoval s francoskimi specialisti.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe
FOTO: AP

Težave s kolenom se pri Kylianu Mbappeju vlečejo že vsaj od decembra. Vmes se je Francoz sicer že vrnil na zelenice, nato pa moral prejšnji teden ponovno na prisilni počitek in svojemu Real Madridu ni mogel pomagati na povratni tekmi v Ligi prvakov proti Benfici.

Preberi še Mbappe ne bo igral proti Benfici

Po poročanju španske Marce je Mbappejevo nezadovoljstvo nad zdravstvenim osebjem madridskega velikana vse večje, saj tamkajšnjim specialistom ni uspelo odkriti vzroka za večmesečne težave. Tako se je zvezdniški napadalec odločil zapustiti Španijo in svoje koleno zaupati v roke francoskih specialistov.

Preberi še Real s Cityjem, aktualni prvak PSG proti Chelseaju

Letošnja sezona je za Francoza zagotovo ena slabših, kar se tiče poškodb, saj je imel pred tem težave tudi z gležnjem. Poškodbe se mu na strelski statistiki ne poznajo, saj je na 33 tekmah vpisal 38 zadetkov in šest podaj.

Kdaj bo Real Madrid lahko ponovno računal na svojega prvega strelca, še ni jasno, pod velikim vprašajem je tudi njegov nastop na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju.

nogomet real madrid kylian mbappe

'Dogajanje po svetu bi lahko vplivalo na svetovno prvenstvo'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551