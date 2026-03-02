Mbappe, nezadovoljen z oskrbo v Madridu, odpotoval v domovino

Težave s kolenom se pri Kylianu Mbappeju vlečejo že vsaj od decembra. Vmes se je Francoz sicer že vrnil na zelenice, nato pa moral prejšnji teden ponovno na prisilni počitek in svojemu Real Madridu ni mogel pomagati na povratni tekmi v Ligi prvakov proti Benfici.

Po poročanju španske Marce je Mbappejevo nezadovoljstvo nad zdravstvenim osebjem madridskega velikana vse večje, saj tamkajšnjim specialistom ni uspelo odkriti vzroka za večmesečne težave. Tako se je zvezdniški napadalec odločil zapustiti Španijo in svoje koleno zaupati v roke francoskih specialistov.

Letošnja sezona je za Francoza zagotovo ena slabših, kar se tiče poškodb, saj je imel pred tem težave tudi z gležnjem. Poškodbe se mu na strelski statistiki ne poznajo, saj je na 33 tekmah vpisal 38 zadetkov in šest podaj.

Kdaj bo Real Madrid lahko ponovno računal na svojega prvega strelca, še ni jasno, pod velikim vprašajem je tudi njegov nastop na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju.