Mbappe ni glavni, največ dresov je prodalo ime novega mladeniča

Kylian Mbappe ni tisti nogometaš francoskega velikana PSG-ja, čigar dresi so v tej sezoni najbolj popularni in posledično tudi najbolj prodajani. Parižani so se v poletnem prestopnem roku okrepili z 22-letnim južnokorejskim reprezentančnim vezistom Kang-in Leejem , kar se je izkazalo za odličen posel. Španska Mallorca je zanj prejela 22 milijonov evrov odškodnine, Francozi pa očitno novo nogometno zvezdo.

Ne glede na vse je Mbappe zagotovo prva violina in glavni akter spremenjenega Paris Saint-Germaina, toda kot kažejo rezultati, ga je po prodaji dresov prehitel novi soigralec. Številke sicer naj ne bi veliko odstopale. Mladenič je poleti s Parižani podpisal petletno pogodbo, toda njegov začetek v francoski prestolnici so zaznamovale poškodbe in reprezentančna obveznost. V lanski sezoni je sicer dosegel šest zadetkov in sedem podaj ter vzbudil zanimanje tudi nekaterih drugih evropskih velikanov.

Morda se številni sprašujejo, kaj je pripeljalo do takšnih številk, in nekateri mediji podajajo takšne odgovore. Južnokorejski navijači so znani po tem, da gojijo strastno podporo in ljubezen do njihovih igralcev. Takšna velika imena, kot je na primer Tottenhamov Son Heung-min, v državi obravnavajo kot "kraljeva". To je morda le eden od razlogov, ki pojasnjuje veliko število prodanih dresov v času, ko se je Kang-in pridružil PSG-ju. Na drugi strani je Mbappe v klubu že šesto sezono, kar pomeni, da so številni navijači in njegovi zvesti privrženci dres najverjetneje kupili že pred leti.