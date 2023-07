Mbappe: Nikoli nisem povsem zadovoljen

Ko so ga novinarji vprašali o prihodnosti in morebitnem odhodu iz Pariza, je premeteno odgovoril: "Razlogi, da verjamem v to (da bi lahko odšel)? Sem zelo tekmovalen, ko sem na igrišču in igram, igram le za zmago. Ne glede na to, za koga igram, katero majico nosim, ne glede na to, kje igram. Nikoli nisem povsem zadovoljen, želim si le zmagovati. Nikoli tudi ne bom povsem zadovoljen. Želim si osvojiti Ligo prvakov," je bil iskren. Na vprašanje, kaj manjka PSG-ju, da zaman lovi to želeno lovoriko, je dodal: "Ne vem, kaj Parižanom manjka, da bi osvojili Ligo prvakov. Mislim, da to ni vprašanje zame. To je vprašanje za ljudi, ki sestavljajo ekipo, ki organizirajo moštvo, ki gradijo ta klub. Sam le poskušam opravljati svoje delo po najboljših močeh. Bil sem najboljši igralec ter tudi najboljši strelec, že peto leto zapovrstjo v francoskem prvenstvu. Včasih se v nogometu soočiš s tako imenovano frazo "stekleni strop", tako da to zagotovo ni vprašanje zame, ampak za tiste na vrhu."