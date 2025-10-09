Svetli način
Nogomet

Mbappe o Madridu in Viniciusu govoril z izbranimi besedami

Pariz, 09. 10. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
A.M.
Komentarji
28

Kot vsi vrhunski nogometaši je tudi Kylian Mbappe trenutno z reprezentanco. Dan pred tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Azerbajdžanu se je pojavil na novinarski konferenci, kjer je dal nekaj izjav, ki navdušujejo navijače Real Madrida.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Kylian Mbappe je pred 465 dnevi uresničil svoje sanje in prestopil v kraljevi klub, v dresu katerega zdaj že dobro leto navdušuje z odličnimi predstavami. "V Madridu sem se dobro ustalil. Tam sem veliko bolj sproščen," je dejal francoski napadalec in v isti sapi dodal, da to ni napad na Francijo.

"Življenjski slog je drugačen, manj je naporen kot v Parizu," je nadaljeval Mbappe, ki je v preteklosti viden pečat pustil še pri PSG-ju in Monacu. Nazaj v domovino je pripotoval z lažjo poškodbo gležnja, navkljub kateri želi na prihajajočih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo igrati za izbrano vrsto. "Počutim se dobro. Nisem še treniral, ampak danes bom. Ni razloga za skrbi, reprezentanci želim pomagati pri tem, da se uvrsti na svetovno prvenstvo," je še povedal 26-letnik.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior
Kylian Mbappe in Vinicius Junior FOTO: AP

Mbappe je poleg reprezentančnih medijskih obveznosti nekaj svojega časa namenil tudi pogovoru za Movistar. Tema je hitro nanesla na Viniciusa Juniorja, ki v tej sezoni še išče pravo formo. "Imava odličen odnos. V primerjavi z lansko sezono veliko boljšega, saj se bolje poznava. Je izjemen igralec in še veliko boljši človek," je Francoz dejal o Brazilcu.

Omenjena sta zaradi zvezdniških statusov pogosto v središču pozornosti, Mbappe pa opozarja, da se na številne govorice ne ozirata. "Ljudje o nama govorijo marsikaj, a to nama ne pride do živega. Najin cilj je jasen – z Real Madridom želiva osvajati trofeje," je še povedal Mbappe.

Francoski napadalec v letošnji sezoni beleži fenomenalne številke. Na osmih ligaških tekmah je zabil devet golov in prispeval dve podaji, med evropsko elito pa na dveh obračunih petkrat meril v polno. Za lastne standarde je v začetku sezone nekoliko bolj zadržan Vinicius, ki je v španskem prvenstvu pri petih zadetkih in štirih podajah, v Ligi prvakov pa se še ni uspel vpisati v statistiko.

Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Arda Güler
Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Arda Güler FOTO: AP

Za nogometaši belega baleta je sicer odličen začetek sezone. V La Ligi so pri sedmih zmagah, edini spodrsljaj so si privoščili na mestnem derbiju proti Atleticu. V Ligi prvakov so po dveh krogih ena izmed šestih ekip, ki je še zmeraj stoodstotna. Premagali so Marseille in Kairat Almaty.

Po reprezentančnem premoru bodo galaktiki ponovno na delu prihodnji vikend, ko bodo v devetem krogu španskega prvenstva odpotovali v Getafe. Tri dni pozneje se vrača najelitnejše klubsko tekmovanje, Real Madrid pa bo na Bernabeuu gostil italijanski Juventus.

KOMENTARJI (28)

Kolllerik
10. 10. 2025 17.02
+3
Neverjetno, kaj žvalajo tega Mbappeja po medijih.... Se vidi, da je denar bogatunov zadaj.
ODGOVORI
4 1
Nejc Lola
10. 10. 2025 16.47
-3
Odlične besede Mbappéja o Madridu in Viniciusu! Vidi se, da v ekipi vlada pozitivno vzdušje in pravi občutek pripadnosti.
ODGOVORI
0 3
Lucky
09. 10. 2025 18.19
-6
Včasih se niso mogl odločt, kdo je taprau Ronaldo. Zdej bojo mel težavo, kdo je taprau Pe_naldo.
ODGOVORI
11 17
zapiramvamustaaa
09. 10. 2025 18.20
+6
Preberi si odspodaj Barcine rdeče številke.Tipi so še niso odplačali klubov hahahaha.A ni to kraja?!
ODGOVORI
16 10
Lucky
09. 10. 2025 18.20
-5
In zadnja beseda, zdej spada pod prepovedane.
ODGOVORI
11 16
zapiramvamustaaa
09. 10. 2025 18.21
+6
Glej in se uči kako se osvaja zlata žoga letos.Ne pa 18 bogih golov pa na silo bi imeli zlato žogo.
ODGOVORI
15 9
Lucky
09. 10. 2025 18.26
-4
A zdej je pomembna?
ODGOVORI
11 15
Kolllerik
10. 10. 2025 14.47
+4
Tile realovci lažejo že sami sebi 🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 1
zapiramvamustaaa
09. 10. 2025 18.03
+4
Finančna situacija FC Barcelone je kompleksna, pri čemer se celotni dolg spreminja glede na to, katere obveznosti so vključene (operativne, dolgovi iz naslova prestopov, dolg za projekt Camp Nou/Espai Barça).​Tukaj so ključne številke, ki se pogosto omenjajo v zadnjih poročilih kluba in medijih (za sezono 2024/25 in splošno):​Operativni Dolg in Neto Dolg: Po zadnjih poročilih se je celoten dolg, ki se nanaša na redno poslovanje in nadzor plač, zmanjšal. Nekatera poročila navajajo znižanje na približno 469 milijonov evrov (kot del zmanjšanja dolga za sezono 2024/25).​Dolg za Prestopnine: Klub drugim nogometnim klubom dolguje približno 159 milijonov evrov za pretekle prestopne posle (npr. Ferran Torres, Raphinha, Robert.Dolg za Projekt Espai Barça (Camp Nou): Ta dolg je ločen od operativnega dolga in znaša približno 1,45 milijarde evrov, namenjen pa je financiranju prenove stadiona Camp Nou in okoliškega kompleksa.​Če seštejemo operativni dolg in dolg za Espai Barça, se celotne obveznosti kluba gibljejo okoli 2,4 milijarde evrov ali celo več, čeprav je dolg za stadion dolgoročno strukturiran in se bo odplačeval iz prihodkov prenovljenega stadiona.​Skratka, če pogledamo samo operativni dolg in dolg za prestopnine, so številke znatno nižje (pod 500 milijonov evrov plus dolg za prestopnine), a skupni dolg kluba, vključno s financiranjem stadiona, dosega višje milijarde. Lucky bo rekel da ni gledal celotne tekme in da to ne drži.
ODGOVORI
16 12
Lucky
09. 10. 2025 18.12
-3
Drgač, članek je o Mbappeju. Tole si od nekod prepisu in se delaš pametnga. Maš dolgoročne in kratkoročne dolgove. Enga, začnejo odplačevati šele leta 2031, mislim. Bolj, kot te skrbi za Lucky in Barco, bi te lohk za Real. Boš ti razložu, na kak način je Perez ratu predsednik in za Real tkle seciral dolg?
ODGOVORI
14 17
zapiramvamustaaa
09. 10. 2025 18.18
+5
Nisi odgovoril imam prav ali ne?Od zdaj naprej se kr navadi na moje prave številke o Barci brez tvojih lažih:))
ODGOVORI
15 10
Lucky
09. 10. 2025 18.28
-3
Zdej pa lohk greš nazaj po bogati zgodovini portala in najdeš, kje je Lucky pisal o številkah, poveaznih z dolgom? Dlje boš isku, bolj se bova igrala lanskega Gamperja.
ODGOVORI
12 15
26250440
09. 10. 2025 19.30
+2
Lucky ,moramo mu čestitat-osvojil je kopiraj,prilepi...
ODGOVORI
9 7
cripstoned
09. 10. 2025 17.42
+6
Toliko podarjenih penalov kot jih je dobila varcelona doma in v evropi ni dobil noben klub...mali prevarant je celo dobil 5podarjenih penalov da je dobil naslov svetovnega prvaka...in vi boste pljuvali po penalih reala posledicno mbappeja ki so cisti kot vasa solza...mbappe je dokazal da ne potrebuje penalov ze lansko sezono in na vsakem elklasiku do danes...tudi v dresu psgja je zabijal varceloni gole na vse mozne nacine...napovedovali ste kako bo pri realu propadel in kako bo v senci yamala...zdaj ko pa je posast se vecja pa se morate tolaziti z penali hahahahaha...a boli ker je v 1.sezoni pri realu osvojil picicija in zabil vec golov kot pa vase 3 zlate zoge?? (xxdri,raphinha,yamal)...a boli da je.mbappe v mesecu septembru zabil vec golov kot pa yamal v celi lanski sezoni??? Boliiii, peceee, kljuuuva....ne skrbite kmalu bo zacel osvajati se lalige in lige prvakov...tako kot ronaldo pa vini itd..
ODGOVORI
15 9
Lucky
09. 10. 2025 18.14
-4
Ja, lani jih je mel sam tm okol kot 15. Čudn zveni, da jih ni potreboval, ker je živel od njih.
ODGOVORI
11 15
26250440
09. 10. 2025 17.37
-7
un,dos,tres.....uh 4,5....
ODGOVORI
8 15
Kolllerik
09. 10. 2025 18.40
-2
Mbappenal....
ODGOVORI
9 11
drimtim
09. 10. 2025 17.06
-4
Veliko bolj sproščen saj ima na razpolago veliko penalov za filanje statistike.
ODGOVORI
11 15
Kolllerik
09. 10. 2025 17.22
-3
Manucao spodaj meni, da izraz ,, skorumpiran klub iz Barcelone,, ni žalitev, omenjanje penalov od Mbappeja pa je žalitev...
ODGOVORI
11 14
Kolllerik
09. 10. 2025 15.23
-5
Vrhunski penal geter
ODGOVORI
9 14
cripstoned
09. 10. 2025 15.42
+2
Lazni kollerik (bivsi darkhorse) koncno nekaj pametnega iz tvoje strani ...
ODGOVORI
11 9
Kolllerik
09. 10. 2025 15.51
-3
Me veseli, da kdaj poješ
ODGOVORI
9 12
Kolllerik
09. 10. 2025 16.18
-3
darkhorse? 🤣🤣🤡
ODGOVORI
9 12
manucao
09. 10. 2025 17.15
+2
Evo ga spet žalitve.Je pa igralec,ki je s 19 leti bil že svetovni prvak.Toda to navijači Barcelone namerno pozabljajo.
ODGOVORI
13 11
