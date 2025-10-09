Mbappe o Madridu in Viniciusu govoril z izbranimi besedami

Kot vsi vrhunski nogometaši je tudi Kylian Mbappe trenutno z reprezentanco. Dan pred tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Azerbajdžanu se je pojavil na novinarski konferenci, kjer je dal nekaj izjav, ki navdušujejo navijače Real Madrida.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Kylian Mbappe je pred 465 dnevi uresničil svoje sanje in prestopil v kraljevi klub, v dresu katerega zdaj že dobro leto navdušuje z odličnimi predstavami. "V Madridu sem se dobro ustalil. Tam sem veliko bolj sproščen," je dejal francoski napadalec in v isti sapi dodal, da to ni napad na Francijo. "Življenjski slog je drugačen, manj je naporen kot v Parizu," je nadaljeval Mbappe, ki je v preteklosti viden pečat pustil še pri PSG-ju in Monacu. Nazaj v domovino je pripotoval z lažjo poškodbo gležnja, navkljub kateri želi na prihajajočih tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo igrati za izbrano vrsto. "Počutim se dobro. Nisem še treniral, ampak danes bom. Ni razloga za skrbi, reprezentanci želim pomagati pri tem, da se uvrsti na svetovno prvenstvo," je še povedal 26-letnik.

Kylian Mbappe in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand

Mbappe je poleg reprezentančnih medijskih obveznosti nekaj svojega časa namenil tudi pogovoru za Movistar. Tema je hitro nanesla na Viniciusa Juniorja, ki v tej sezoni še išče pravo formo. "Imava odličen odnos. V primerjavi z lansko sezono veliko boljšega, saj se bolje poznava. Je izjemen igralec in še veliko boljši človek," je Francoz dejal o Brazilcu.

Omenjena sta zaradi zvezdniških statusov pogosto v središču pozornosti, Mbappe pa opozarja, da se na številne govorice ne ozirata. "Ljudje o nama govorijo marsikaj, a to nama ne pride do živega. Najin cilj je jasen – z Real Madridom želiva osvajati trofeje," je še povedal Mbappe. Francoski napadalec v letošnji sezoni beleži fenomenalne številke. Na osmih ligaških tekmah je zabil devet golov in prispeval dve podaji, med evropsko elito pa na dveh obračunih petkrat meril v polno. Za lastne standarde je v začetku sezone nekoliko bolj zadržan Vinicius, ki je v španskem prvenstvu pri petih zadetkih in štirih podajah, v Ligi prvakov pa se še ni uspel vpisati v statistiko.

Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Arda Güler FOTO: AP icon-expand