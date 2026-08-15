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Nogomet

Mbappe laska Mourinhu in navijačem obljublja lovorike

Mbappe, 15. 08. 2026 15.16 pred 3 urami 2 min branja 12

Avtor:
J.B.
Kylian Mbappe

Ta vikend se kot prvo izmed petih najmočnejših evropskih prvenstev začenja špansko. Barcelona bo lovila tretji zaporedni naslov, Real Madrid pa je glavni kandidat, da ji to prepreči. Galaktiki v novo sezono vstopajo z novim trenerjem, za katerega navijači upajo, da bo vrnil red v garderobo. Prihod Joseja Mourinha je pozdravil tudi prvi napadalec Kylian Mbappe.

Prva naloga Joseja Mourinha je, da v garderobo Reala vrne red. S tem so imeli Madridčani lani precej težav.
Prva naloga Joseja Mourinha je, da v garderobo Reala vrne red. S tem so imeli Madridčani lani precej težav.
FOTO: Profimedia

Pregovorno muhasti Francoz vstopa v svojo tretjo sezono v Madridu, kjer še čaka na naslov v domačem prvenstvu ali Ligi prvakov. Če se to v letošnji ne bo spremenilo, bo zanj in za celoten tabor Reala veliko razočaranje, česar se Kylian Mbappe dobro zaveda.

Po vrnitvi na treninge po svetovnem prvenstvu, kjer je s Francijo prišel do polfinala, se je razgovoril za klubsko spletno stran. Uvodoma je razkril, da je bil poleti ves čas v stiku z novim trenerjem. "Veliko sva se pogovarjala med mundialom. Pozitivno je, da imamo takšnega trenerja, ki ve, kako je zmagovati, in nas lahko popelje do lovorik," je dejal Mbappe.

Čeprav se sezona La Lige začenja že ta konec tedna, bo Real prvič na delu prihodnji teden, ko bo v soboto gostoval pri Espanyolu Vanje Drkušića. 

27-letnik se dobro zaveda, da bo moral s soigralci osvojiti vsaj eno veliko lovoriko. "Moramo zmagati in prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Čutim, da je ekipa lačna uspehov. Za Real ni ničesar pomembnejšega kot osvajanje lovorik. Le tako lahko povrnemo navijačem."

86 zadetkov je na 103 tekmah v dresu Reala dosegel Mbappe.
86 zadetkov je na 103 tekmah v dresu Reala dosegel Mbappe.
FOTO: Profimedia

 V beli del Madrida je to poletje prispelo že kar nekaj odmevnih okrepitev. Največ pozornosti je požel 19-letni Yan Diomande, ki je s 125 milijoni evrov odškodnine postal najdražji nakup Reala v zgodovini. 55 milijonov je stal španski bočni branilec Marc Cucurella, brez odškodnine pa sta z Otoka prišla še Ibrahima Konate in Bernardo Silva. Velja omeniti še 20 milijonov evrov, kolikor so v Madridu Interju plačali za bočnega branilca Denzela Dumfriesa.

Bo to dovolj za prekinitev vladavine Barcelone? Stavnice niso prepričane, saj Katalonce uvrščajo na prvo mesto. Atletico Madrid našega Jana Oblaka, ki je tretji favorit za naslov, pa ima le malenkostne možnosti za presenečenje, so prepričane stavnice.

Po sezoni razočaranja Mbappe zdaj obljublja velike stvari.
Po sezoni razočaranja Mbappe zdaj obljublja velike stvari.
FOTO: Profimedia

Mbappe pa si bo poleg lovorik zagotovo želel, da navijače Reala končno pridobi na svojo stran. Spomnimo, v drugem delu prejšnje sezone so ga na Santiago Bernabeuu nekajkrat celo izžvižgali. "Rad bi se vam zahvalil za vso podporo, ki ste nam jo izkazali v zadnjih dveh sezonah. Vem, da bo letošnja sezona še pomembnejša, skupaj nam bodo uspele velike stvari," je privržencem galaktikov še obljubil najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev.

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KOMENTARJI12

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radar
15. 08. 2026 18.37
Pre.se.ra.tor mbape
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
15. 08. 2026 18.35
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
15. 08. 2026 18.14
Skoda da lani tudi vini ni ujel forme mbappeja...mbappe je v debitantski sezoni bil z naskokom najboljsi igralec in strelec reala ter lalige...letos upam da se vrne real madrid in vzame 16☆ lige prvakov ki je prioriteta...3 sezone brez evropskega naslova je za real pac nemogoca misija...
Odgovori
-3
1 4
U1783851350655
15. 08. 2026 17.58
Prvo tekmo bodo sigurno zmagali če igrajo z b ekipo Rala.
Odgovori
+0
2 2
manucao
15. 08. 2026 17.47
Čutimo na vodi,da bo to naša sezona.
Odgovori
-3
2 5
NoriSušan
15. 08. 2026 17.31
hahaha penalppe obubla trofeje hhah taj pa dobra. Pa pe jose v istem stavku
Odgovori
+2
5 3
Lastniki česarkoli
15. 08. 2026 16.59
Najprej je potrebno vrniti red v garderobo... trener PSG-ja Luis Enrique je ob prihodu poskušal "razbito" pariško garderobo zopet povezati v harmonijo, kar mu je uspelo šele, ko je povzročitelj razdora spakiral v Real Madrid
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+6
7 1
Vakalunga
15. 08. 2026 17.16
Zdej je pa tam CRKUS, saj je glavni cirkusant tam Luis je vedel ni za ekipno igra..ni timski igralec...to so tisti kot Nemar kjer koli je bil je bil cirkus in se e valjal po tleh...
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+4
5 1
Vakalunga
15. 08. 2026 16.48
PSG je explodral, ko se je znebil KILAVEGA..osvojil je vse in še več..brez njega..
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+6
7 1
drimtim
15. 08. 2026 16.45
A bodo že decembra.🤣🤣🤣🤣
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+4
4 0
Lastniki česarkoli
15. 08. 2026 16.37
Mbappe čuti , da je Real lačen lovorik...tu se strinjam z manucaom, ki pravi, da čuti Mbappe njegov....
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+8
9 1
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