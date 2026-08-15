Mbappe laska Mourinhu in navijačem obljublja lovorike

Prva naloga Joseja Mourinha je, da v garderobo Reala vrne red. S tem so imeli Madridčani lani precej težav. FOTO: Profimedia

Pregovorno muhasti Francoz vstopa v svojo tretjo sezono v Madridu, kjer še čaka na naslov v domačem prvenstvu ali Ligi prvakov. Če se to v letošnji ne bo spremenilo, bo zanj in za celoten tabor Reala veliko razočaranje, česar se Kylian Mbappe dobro zaveda. Po vrnitvi na treninge po svetovnem prvenstvu, kjer je s Francijo prišel do polfinala, se je razgovoril za klubsko spletno stran. Uvodoma je razkril, da je bil poleti ves čas v stiku z novim trenerjem. "Veliko sva se pogovarjala med mundialom. Pozitivno je, da imamo takšnega trenerja, ki ve, kako je zmagovati, in nas lahko popelje do lovorik," je dejal Mbappe.

Čeprav se sezona La Lige začenja že ta konec tedna, bo Real prvič na delu prihodnji teden, ko bo v soboto gostoval pri Espanyolu Vanje Drkušića.

27-letnik se dobro zaveda, da bo moral s soigralci osvojiti vsaj eno veliko lovoriko. "Moramo zmagati in prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Čutim, da je ekipa lačna uspehov. Za Real ni ničesar pomembnejšega kot osvajanje lovorik. Le tako lahko povrnemo navijačem."

86 zadetkov je na 103 tekmah v dresu Reala dosegel Mbappe. FOTO: Profimedia

V beli del Madrida je to poletje prispelo že kar nekaj odmevnih okrepitev. Največ pozornosti je požel 19-letni Yan Diomande, ki je s 125 milijoni evrov odškodnine postal najdražji nakup Reala v zgodovini. 55 milijonov je stal španski bočni branilec Marc Cucurella, brez odškodnine pa sta z Otoka prišla še Ibrahima Konate in Bernardo Silva. Velja omeniti še 20 milijonov evrov, kolikor so v Madridu Interju plačali za bočnega branilca Denzela Dumfriesa. Bo to dovolj za prekinitev vladavine Barcelone? Stavnice niso prepričane, saj Katalonce uvrščajo na prvo mesto. Atletico Madrid našega Jana Oblaka, ki je tretji favorit za naslov, pa ima le malenkostne možnosti za presenečenje, so prepričane stavnice.

Po sezoni razočaranja Mbappe zdaj obljublja velike stvari. FOTO: Profimedia