Mbappe o zlati žogi: Yamal igra za Barco, ne smem reči ničesar

Poleg novega trenerja ima Kylian Mbappe v novi sezoni tudi novo številko. Na hrbtu zdaj nosi desetico, ki jo je pred njim vrsto let nosil Luka Modrić. Francoski napadalec, katerega dres je v minuli sezoni krasila devetica, priznava, da menjava številke ni bila njegova ideja: "Ko me je klub kontaktiral glede tega, sem bil na počitnicah. Rekel sem, da sprejmem, in to je bilo to."
Nova madridska desetica je srce projekta novega trenerja kraljevega kluba Xabija Alonsa. Mbappe je pod njegovim vodstvom na treh tekmah trikrat zabil, nad njegovim delom pa je navdušen: "Naredil je velik vtis name, njegova želja po uspehu je jasna. Odlično pozna klub, saj je igral za Real Madrid. Sledimo njegovim navodilom in poskušamo razumeti načrt igre. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je le začetek dolge poti, ampak cilj je jasen – želimo osvajati trofeje."
V bližnji prihodnosti želi z Real Madridom zmagati Ligo prvakov, s francosko izbrano vrsto pa svetovno prvenstvo. Verjame, da je reprezentanca še močnejša, kot je bila leta 2022, ko so v finalu izgubili proti Argentini. Pomemben del francoske ekipe je v njegovih očeh Ousmane Dembele, ki bo po njegovem mnenju osvojil zlato žogo. "Zasluži si in upam, da mu uspe. Visoko bo tudi Achraf Hakimi, za katerim je zgodovinska sezona. Lamine Yamal igra za Barcelono, tako da o njem ne smem reči ničesar," je v smehu dejal Mbappe, ki je mladega Španca opisal kot zelo dobrega nogometaša.
Ne skriva, da tudi sam nekega dne želi osvojiti zlato žogo: "Seveda, o tem razmišlja vsak nogometaš, ampak potrebna je dobra ekipna sezona. Dal bom vse, da bomo igrali dobro in osvajali lovorike."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.