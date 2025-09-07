Svetli način
Nogomet

Mbappe o zlati žogi: Yamal igra za Barco, ne smem reči ničesar

Madrid, 07. 09. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.M.
Komentarji
2

Za nogometaši Real Madrida je dober začetek nove sezone, po treh krogih španskega prvenstva so še zmeraj stoodstotni. Nekaj zaslug za to ima tudi novi trener Xabi Alonso, o njem in številnih drugih temah pa je v pogovorih za Bild in Telefoot spregovoril Kylian Mbappe, ki meni, da si zlato žogo letos zasluži Ousmane Dembele.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: AP

Poleg novega trenerja ima Kylian Mbappe v novi sezoni tudi novo številko. Na hrbtu zdaj nosi desetico, ki jo je pred njim vrsto let nosil Luka Modrić. Francoski napadalec, katerega dres je v minuli sezoni krasila devetica, priznava, da menjava številke ni bila njegova ideja: "Ko me je klub kontaktiral glede tega, sem bil na počitnicah. Rekel sem, da sprejmem, in to je bilo to."

Nova madridska desetica je srce projekta novega trenerja kraljevega kluba Xabija Alonsa. Mbappe je pod njegovim vodstvom na treh tekmah trikrat zabil, nad njegovim delom pa je navdušen: "Naredil je velik vtis name, njegova želja po uspehu je jasna. Odlično pozna klub, saj je igral za Real Madrid. Sledimo njegovim navodilom in poskušamo razumeti načrt igre. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je le začetek dolge poti, ampak cilj je jasen – želimo osvajati trofeje."

Xabi Alonso in Kylian Mbappe
Xabi Alonso in Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

V bližnji prihodnosti želi z Real Madridom zmagati Ligo prvakov, s francosko izbrano vrsto pa svetovno prvenstvo. Verjame, da je reprezentanca še močnejša, kot je bila leta 2022, ko so v finalu izgubili proti Argentini. Pomemben del francoske ekipe je v njegovih očeh Ousmane Dembele, ki bo po njegovem mnenju osvojil zlato žogo. "Zasluži si in upam, da mu uspe. Visoko bo tudi Achraf Hakimi, za katerim je zgodovinska sezona. Lamine Yamal igra za Barcelono, tako da o njem ne smem reči ničesar," je v smehu dejal Mbappe, ki je mladega Španca opisal kot zelo dobrega nogometaša.

Kylian Mbappe in Lamine Yamal
Kylian Mbappe in Lamine Yamal FOTO: AP

Ne skriva, da tudi sam nekega dne želi osvojiti zlato žogo: "Seveda, o tem razmišlja vsak nogometaš, ampak potrebna je dobra ekipna sezona. Dal bom vse, da bomo igrali dobro in osvajali lovorike."

nogomet kylian mbappe real madrid xabi alonso lamine yamal zlata žoga
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Luigi Taveri II.
07. 09. 2025 16.19
+0
Pri Realu ne sme govoriti o Barci, v PSG ni smel prižgati lučk...Če bi imel kaj grdega povedati o Barci, ga verjetno Perez ne bi omejeval
Dany75
07. 09. 2025 17.11
+0
spet bluzis in pametujes...brez tvojih pravljic bi po mojem ukinili ta forum!
