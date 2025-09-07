Mbappe o zlati žogi: Yamal igra za Barco, ne smem reči ničesar

Poleg novega trenerja ima Kylian Mbappe v novi sezoni tudi novo številko. Na hrbtu zdaj nosi desetico, ki jo je pred njim vrsto let nosil Luka Modrić. Francoski napadalec, katerega dres je v minuli sezoni krasila devetica, priznava, da menjava številke ni bila njegova ideja: "Ko me je klub kontaktiral glede tega, sem bil na počitnicah. Rekel sem, da sprejmem, in to je bilo to."

Nova madridska desetica je srce projekta novega trenerja kraljevega kluba Xabija Alonsa. Mbappe je pod njegovim vodstvom na treh tekmah trikrat zabil, nad njegovim delom pa je navdušen: "Naredil je velik vtis name, njegova želja po uspehu je jasna. Odlično pozna klub, saj je igral za Real Madrid. Sledimo njegovim navodilom in poskušamo razumeti načrt igre. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. To je le začetek dolge poti, ampak cilj je jasen – želimo osvajati trofeje."